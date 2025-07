Ivre et blessé, le commandant de police avait agressé sexuellement une patiente à l'hôpital

Le quinquagénaire, qui officie dans l'agglomération lyonnaise, était soupçonné d'agression sexuelle sur une femme âgée de 89 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 avril à l'hôpital de Villefranche à Gleizé. Le policier, très alcoolisé, avait été admis aux urgences après avoir fait une lourde chute sur la tête dans la rue.

Dans le couloir, comme l'attestent les images de vidéosurveillance, il s'était levé et avait procédé à des attouchements sur sa voisine octogénaire, avant que le personnel de l'hôpital ne les sépare.

Face aux juges caladois, le prévenu a plaidé le trou noir à cause d'un mélange alcool-médicaments.

Six mois de prison avec sursis ont été requis contre le commandant de police actuellement suspendu par sa hiérarchie. Mais le tribunal s'est montré plus clément en prononçant une peine de 4 mois avec sursis et 2000 euros de préjudice moral et de frais de justice à régler à la victime.