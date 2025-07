Handicap international : Pauline Restoux élue nouvelle présidente pour trois ans à Lyon

Une nouvelle tête à la présidence de Handicap international France. Engagée depuis 30 au sein de l’association humanitaire basée à Lyon, Pauline Restoux succède à Xavier du Crest pour une durée de 3 ans. Cette nomination a été votée lors de l’Assemblée générale du 10 juin et a été officialisée ce 17 juillet.

Pauline Restoux a rejoint l’association en 1993 en tant que salariée. Elle a ensuite occupé différents postes. Une expérience qui vient donc d’être récompensée par cette nomination. En parallèle, Pauline Restoux est la fondatrice de l’agence lyonnaise In media, et préside les entreprises à but d’emploi Emerjean et sa filiale Engagés à Villeurbanne. La nouvelle présidente est également co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N.Hilton 2011.

Handicap international, ancien employeur de Grégory Doucet, a été fondé en 1982 à Lyon et intervient dans plus de 60 pays afin de venir en aide aux personnes handicapées et vulnérabilisées par les conflits.

Un contexte particulier marqué par les crises géopolitiques

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par les crises géopolitiques et l’affaiblissement des budgets pour l’aide humanitaire. "Il va falloir articuler toutes les intelligences et toutes les expertises de l'organisation pour soutenir les plus vulnérables du monde dans ces nouvelles conditions", a déclaré la nouvelle présidente.

Pauline Restoux souhaite également mettre en avant l’engagement collectif pour face à ces enjeux actuels. Elle a affirmé sa volonté de renforcer les synergies au sein d’Handicap international avec plus de 2 500 collaborateurs.