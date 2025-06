Handicap International déménage : cap sur le quartier du Tonkin à Villeurbanne

Icade, Novaxia et Imring ont posé ce jeudi 12 juin la première pierre de l’ensemble immobilier Ping, situé à Villeurbanne, sur le site de l’ancienne clinique du Tonkin, après douze mois de déconstruction.

Le futur bâtiment accueillera le siège monde de Handicap International et la médiathèque du Tonkin, au cœur d’un projet urbain baptisé Melting, comprenant également deux autres immeubles d’activité et une résidence de 25 logements nommée Renaissance.

Conçu par l’agence Insolites Architectures, l’immeuble Ping hébergera dès début 2027 les 350 collaborateurs de Handicap International sur 4 210 m², dont 500 m² dédiés à un atelier de recyclage de composants de prothèses orthopédiques. Ce bâtiment vise une triple labellisation : HQE Bâtiment Durable “Très Performant”, Wired Score Silver et BiodiverCity.

"Ce déménagement permet d’offrir à nos 350 collaborateurs un environnement de travail moderne et éco-responsable", a déclaré Manuel Patrouillard, directeur général de l’association.

Il ajoute : "Le nouveau siège, conforme aux normes environnementales les plus strictes, permettra de réduire notre consommation énergétique de 70 %. C’est une décision cohérente avec nos valeurs et notre engagement sur le long terme dans la métropole lyonnaise, où notre association est née il y a plus de 40 ans."

Une nouvelle médiathèque municipale, d’environ 1 200 m², verra également le jour à l’angle des rues du Tonkin et Phélypeaux. Elle comprendra un espace extérieur, une salle de gaming, des zones de travail, un espace public numérique et des lieux dédiés aux activités culturelles. La Ville de Villeurbanne lancera bientôt une concertation avec les habitants.

"La future médiathèque n’a pas été pensée uniquement comme un nouvel équipement culturel", a indiqué Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne. "Elle vise à devenir un espace de lien, d’échanges informels, point d’ancrage d’un quartier auquel les habitantes et habitants sont profondément attachés."

De son côté, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a salué le maintien du siège de Handicap International sur le territoire : "La Métropole de Lyon a accompagné ce projet étroitement, tout d’abord sur le plan du foncier, puis en travaillant avec Icade promotion, en lien avec la Ville de Villeurbanne, à une programmation mixte [...] Nous avons ainsi œuvré à maintenir Handicap International sur notre territoire, soit l’un des grands acteurs de l’humanitaire, dans une période plus que jamais complexe sur le plan géopolitique."

Le projet prévoit également un jardin central de 2 300 m², conçu par l’Atelier Anne Gardoni. En bordure de l’îlot, la résidence Renaissance comprend 25 logements (sociaux, en bail réel solidaire ou locatifs intermédiaires) et des commerces en pied d’immeuble. Sa livraison est prévue d’ici fin 2025.