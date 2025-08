Lyon : les urgences de l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc réservées dès vendredi aux patients ayant appelé le centre 15

Et si les urgences ne désemplissent pas, l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc fait des choix forts pour s'adapter et prendre en charge les patients dans les meilleures conditions.

Depuis le 28 mai et jusqu'au 1er septembre, le service d'accueil de ses urgences fonctionne avec une régulation du centre 15 les week-ends et les jours fériés.

Pour ce mois d'août, une nouvelle consigne sera instaurée. Ainsi, à compter du vendredi 8 août 18h et jusqu'au lundi 25 août 8h, l'accueil aux urgences sera exclusivement réservé aux patients ayant préalablement appelé le centre 15 (ou 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes) et obtenu confirmation qu'il fallait se rendre à l'établissement hospitalier du 7e arrondissement de Lyon.

La consigne sera valable tous les jours de la semaine et du week-end.

L'objectif est de permettre au médecin du Samu-Centre 15 d'orienter plus efficacement les personnes en fonction de leur situation de santé, et ainsi éviter l'engorgement des urgences de personnes qui auraient pu se contenter d'aller voir un médecin.

Le fonctionnement des autres services de l’établissement est assuré normalement : suivi obstétrical, hospitalisations programmées, consultations, etc., tout comme les consultations de médecine générale au centre de santé situé à proximité de l’hôpital, rue Raulin.

"Depuis le début de la période, ce dispositif repose sur une coordination étroite avec les structures de régulation médicale (Samu/SAS du Rhône) qui assure une régulation territoriale permanente et garantit une orientation pertinente et sécurisée des patients selon leur état de santé et les capacités hospitalières disponibles", précise l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc dans un communiqué.