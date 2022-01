Covid à Lyon : l'hôpital Saint-Jo Saint-Luc victime d'un affichage sauvage complotiste

"Patients Covid-19 non vaccinés : veuillez prévenir l'équipe d'accueil que conformément à vos convictions vous ne souhaitez pas de prise en charge en soins intensifs en cas de saturation des services d'urgences". Voici le message qui a, un temps, été affiché sur la devanture du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc ce jeudi, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Immortalisé par un anonyme et partagé par "Brice of Lyon", figure du mouvement anti pass vaccinal à Lyon, le message s'est très vite diffusé sur Twitter. L'internaute/influenceur a même déclaré qu'il souhaitait porter plaint et saisir le Défenseur des droits.

Il n'en fera sans doute rien puisque l'hôpital privé à but non-lucratif a très vite démenti l'information et fait retirer la petite affiche.

"Contrairement aux propos publiés ce jour sur les RS, nous démentons formellement être à l’origine de l’affiche placardée sur la porte de notre service d’urgences, évoquant un refus de soins aux patients non vaccinés covid-19", a déclaré l'établissement sur son compte Twitter en ajoutant : "En vertu de sa mission de service public et de son engagement déontologique, l'établissement rappelle qu’il prend en charge tous les patients sans condition".

Malheureusement et comme c'est bien souvent le cas, le démenti apporté par l'hôpital aura fait infiniment moins d'impression que le tweet de "Brice of Lyon" qui n'a toujours pas été supprimé. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que le centre hospitalier Saint-Luc Saint-Joseph se retrouve malgré lui au coeur d'une théorie d'une "fake news".

En mai 2021, alors que la première campagne de vaccination battait son plein, un pompier lyonnais s'est filmé devant l'établissement en affirmant qu'il avait constaté à l'intérieur une multiplication des cas d'AVC chez des patients ayant reçu une dose de vaccin 15 jours auparavant.