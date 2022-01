Un peu plus de 2000 anti pass sanitaire dans les rues de Lyon ce samedi (chiffres mis à jour)

Mise à jour :

Dans un premier temps, la préfecture avait annoncé un total d'un peu plus de 800 manifestants. Depuis, elle a revu à la hausse son bilan et compte désormais 2000 personnes mobilisées.

Article initial :

Trois manifestations étaient prévues ce samedi à Lyon. Un premier cortège organisé par le collectif "Lyon pour la liberté" a rassemblé près de 600 personnes place Bellecour, selon la préfecture. Cette manifestation se voulait apartisane et contre "l'obligation vaccinale" et le "pass de la honte". Les manifestants se sont dirigés vers le Palais de justice des 24 colonnes dans le calme.

De l'autre côté du Rhône, place Ambroise-Courtois dans le 8e arrondissement, 180 militants proches de Florian Philippot se sont rassemblés pour dénoncer la "coronafolie". Comme d'habitude, quelques propos complotistes se sont fait entendre.

Enfin un troisième rassemblement a attiré 50 Gilets Jaunes et militants d'extrême gauche dans le 1er arrondissement. Là, il était plus question de lutte contre les réformes du chômage et de la retraite que contre les mesures sanitaires.