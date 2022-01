TCL : Force Ouvrière demande à la direction de remettre en place des mesures anti-Covid

Dans un courrier daté du 3 janvier, le syndicat a alerté la direction de Keolis pour "que les contrôleurs du réseau TCL adaptent leurs méthodes de contrôle et que les conducteurs receveur ne vendent plus de titre de transport". Une lettre restée sans réponse à ce jour, selon FO.

Le syndicat espère la remise en place d'une note interne datant du 30 octobre 2020, qui avait permis la condamnation de la porte avant des bus et la suspension de la vente de titre à bord pour les conducteurs. L'entreprise demandait également que les contrôles se fassent principalement à vue "sans toucher les cartes et tickets, tout en mettant des modes opératoires précis pour limiter les risques de propagation du virus pour les salariés et usagers".

Dans un communiqué, Force Ouvrière regrette que "Kéolis Lyon privilégie la politique du chiffre au détriment de la santé des salariés".