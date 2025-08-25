Lyon : cette célèbre boutique de bonbons change d’adresse dans le centre-ville

Le 15 mars 2024, la plus grande enseigne de confiseries dans le monde, Haribo, avait décidé d’ouvrir sa toute première boutique au sein de la capitale des Gaules. Un enseigne de 75m2 qui s’était installée au 26 rue de la République, aux Cordeliers (Lyon 2e), pour une durée de 18 mois, le temps de réaliser une phase de test.

Visiblement peu convaincu par l'adresse, mais souhaitant rester dans la célèbre artère de la Presqu'île, Haribo va déménager plus loin, au 45 rue de la République, là où se trouvait Undiz, une enseigne de sous-vêtements.

L’ouverture est attendue le 15 septembre prochain.

Ce n’est pas le premier déménagement d’une enseigne sur la rue de la République. Avril, une boutique de cosmétiques bio, va prendre la place de Body shop, anciennement située entre le Pathé Bellecour et la Fnac.