Transports

Perturbations sur la ligne TER Saint-Etienne-Lyon : la Région exige "un retour à la normale"

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de se payer la SNCF.

Dans un communiqué, le président Fabrice Pannekoucke et son vice-président chargé des Transports Frédéric Aguilera estime que le mouvement social qui perturbe la circulation sur la ligne TER Saint-Etienne-Lyon depuis mi-juillet doit prendre fin.

"Ce mouvement local (des aiguilleurs de l'étoile stéphanoise ndlr) a pour conséquence une diminution du nombre de trains mis en place habituellement par la Région, autorité organisatrice des transports collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes", se désole la collectivité et ses dirigeants.

La Région annonce donc "exiger un retour à la normale" et somme SNCF Réseau "de résoudre ce conflit social afin que la Région puisse faire rouler ses trains correctement et ne pas pénaliser les usagers à l'approche du 1er septembre".

La ligne TER entre Saint-Etienne et Lyon est la plus fréquentée de la région, et parmi les plus importantes du pays avec environ 20 000 voyageurs par jour.

"Sur une ligne régulièrement affectée par les conséquences des aléas climatiques, la SNCF doit trouver, pour le début de la semaine prochaine, les moyens pour permettre aux trains de circuler normalement et aux agents de reprendre le travail", concluent Fabrice Pannekoucke et son vice-président.

Tags :

TER Lyon-Saint-Etienne

ligne lyon-saint-etienne

pas la peine le 26/08/2025 à 12:27
nofake a écrit le 26/08/2025 à 12h18

formidable commentaire. C'est la partie Reseau qui est en grève. Rien à voir avec celui qui exploite. N'importe quelle autre entreprise qui ferait circuler des trains aurait le même problème.
Si votre volonté c'est de privatiser le Reseau, alors je vais vite abandonner le train. Voir ce qui s'est passé au Royaume uni...

d'abandonner le train ; c'est plutôt le train qui nous abandonne ; non ?

nofake le 26/08/2025 à 12:18
Jeeep a écrit le 26/08/2025 à 08h07

Il faut qu’elle devienne une RER et que ça échappe aux syndicats SNCF. …

formidable commentaire. C'est la partie Reseau qui est en grève. Rien à voir avec celui qui exploite. N'importe quelle autre entreprise qui ferait circuler des trains aurait le même problème.
Si votre volonté c'est de privatiser le Reseau, alors je vais vite abandonner le train. Voir ce qui s'est passé au Royaume uni...

Votee le 26/08/2025 à 10:52

Vite un panneau

ah quand meme le 26/08/2025 à 08:40

Ce Wauquiez , quel bel homme...

dernière ligne droite ! le 26/08/2025 à 08:28

Ils négocient le paiement des jours de grève pour pouvoir reprendre le travail.

Jeeep le 26/08/2025 à 08:07

Il faut qu’elle devienne une RER et que ça échappe aux syndicats SNCF. …

ℒa ∁igaℒe le 26/08/2025 à 07:50

Ça ne préoccupe pas quand ça n'affecte pas les vacances des parisiens...

