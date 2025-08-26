Perturbations sur la ligne TER Saint-Etienne-Lyon : la Région exige "un retour à la normale"

Dans un communiqué, le président Fabrice Pannekoucke et son vice-président chargé des Transports Frédéric Aguilera estime que le mouvement social qui perturbe la circulation sur la ligne TER Saint-Etienne-Lyon depuis mi-juillet doit prendre fin.

"Ce mouvement local (des aiguilleurs de l'étoile stéphanoise ndlr) a pour conséquence une diminution du nombre de trains mis en place habituellement par la Région, autorité organisatrice des transports collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes", se désole la collectivité et ses dirigeants.

La Région annonce donc "exiger un retour à la normale" et somme SNCF Réseau "de résoudre ce conflit social afin que la Région puisse faire rouler ses trains correctement et ne pas pénaliser les usagers à l'approche du 1er septembre".

La ligne TER entre Saint-Etienne et Lyon est la plus fréquentée de la région, et parmi les plus importantes du pays avec environ 20 000 voyageurs par jour.

"Sur une ligne régulièrement affectée par les conséquences des aléas climatiques, la SNCF doit trouver, pour le début de la semaine prochaine, les moyens pour permettre aux trains de circuler normalement et aux agents de reprendre le travail", concluent Fabrice Pannekoucke et son vice-président.