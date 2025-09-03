Faits Divers

Lyon : les "boudins" de la rue de la République retirés pour la Biennale de la danse

Les fameux bancs en forme de "boudins", largement commentés depuis leur installation rue de la République, vont être temporairement retirés.

Les bancs installés en juillet rue de la République, et largement commentés pour leur forme et leur faible hauteur, ne resteront pas en place pour la Biennale de la danse.

La Métropole de Lyon a annoncé que leurs services "interviennent pour l’enlèvement de l’ensemble du mobilier urbain présent sur la rue de la République à partir du 3 septembre."

Comme à chaque édition, l’organisation du défilé nécessite de "débarrasser la rue de tous les obstacles qui pourraient gêner les participants." Cette année, le passage de la parade rend nécessaire "la dépose des 25 bancs et des 36 blocs de granit de sécurité." Leur retrait est prévu entre le 3 et le 5 septembre, avant une réinstallation à partir du 8 septembre.

Pour rappel, "depuis le 21 juin dernier, la partie nord de la rue de la République est rendue aux piétons dans le cadre du projet Presqu’île à vivre." La Métropole rappelle que "des bancs ont été installés en juillet sur la voirie afin de répondre au besoin de renforcer le nombre d’assises sur ce secteur, tout en accompagnant le caractère piétonnier de la rue de la République nord."

Ces bancs, conçus pour être modulables, pourraient ainsi être régulièrement déplacés.

Tags :

bancs

boudin

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Aucun rapport le 03/09/2025 à 11:53
Piéton ≠ vélo, trottinettes, gyropodes… a écrit le 03/09/2025 à 11h44

Non, la rue n’est pas rendue aux piétons ! Marre d’être instrumentalisés par la Ville à Vélo !!

EELV n'en a rien à faire des piétons, seuls les vélos comptent pour eux.

Signaler Répondre
avatar
Piéton ≠ vélo, trottinettes, gyropodes… le 03/09/2025 à 11:44

Non, la rue n’est pas rendue aux piétons ! Marre d’être instrumentalisés par la Ville à Vélo !!

Signaler Répondre
avatar
Pedaleduschnok le 03/09/2025 à 11:42

vraiment crétins ces écolos.!!!qui va payer leurs enlèvements: ils s'en foutent.C'est pas leur argent.Mais s'ils étaient "intelligents" (non sens)ils auraient attendu la fin de la biennale pour poser leurs chiures bétonnées.

Signaler Répondre
avatar
Entre Rhône et Saône le 03/09/2025 à 11:31

Et combien coute cette aberration aux contribuables lyonnais ?
Mais pour nos amis verts, cela doit être une amélioration des emplois dans la métropole.

Signaler Répondre
avatar
Les staliniens Verts le 03/09/2025 à 11:24

Que les boudins verts dégagent aussi en 2026 ce sont eux qui bloquent Lyon et pourrissent la situation depuis 5 ans par leur mépris.

Signaler Répondre
avatar
Ce serait vraiment dommage le 03/09/2025 à 11:20

Ce serait vraiment dommage que ces bancs soient endommagés lors de leurs déplacement .
Hein ? ....A pas pensé ?

Signaler Répondre

