Lyon : les "boudins" de la rue de la République retirés pour la Biennale de la danse

Les bancs installés en juillet rue de la République, et largement commentés pour leur forme et leur faible hauteur, ne resteront pas en place pour la Biennale de la danse.
La Métropole de Lyon a annoncé que leurs services "interviennent pour l’enlèvement de l’ensemble du mobilier urbain présent sur la rue de la République à partir du 3 septembre."
Comme à chaque édition, l’organisation du défilé nécessite de "débarrasser la rue de tous les obstacles qui pourraient gêner les participants." Cette année, le passage de la parade rend nécessaire "la dépose des 25 bancs et des 36 blocs de granit de sécurité." Leur retrait est prévu entre le 3 et le 5 septembre, avant une réinstallation à partir du 8 septembre.
Pour rappel, "depuis le 21 juin dernier, la partie nord de la rue de la République est rendue aux piétons dans le cadre du projet Presqu’île à vivre." La Métropole rappelle que "des bancs ont été installés en juillet sur la voirie afin de répondre au besoin de renforcer le nombre d’assises sur ce secteur, tout en accompagnant le caractère piétonnier de la rue de la République nord."
Ces bancs, conçus pour être modulables, pourraient ainsi être régulièrement déplacés.
