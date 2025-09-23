Près de Lyon : elle chute du 4e étage, une femme survit miraculeusement

Mais sa chute du 4e étage n'a pas été mortelle. La quinquagénaire souffre simplement d'une fracture de la cheville.

Atteinte de troubles psychiatriques, elle a été prise en charge par les secours puis hospitalisée.

Selon les premiers éléments de l'enquête, sa chute ne serait pas une tentative de suicide mais serait liée à une crise de démence.