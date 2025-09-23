Faits Divers

Près de Lyon : elle chute du 4e étage, une femme survit miraculeusement

Ce mardi matin, une habitante du quartier des Essarts à Bron s'est défenestrée.

Mais sa chute du 4e étage n'a pas été mortelle. La quinquagénaire souffre simplement d'une fracture de la cheville.

Atteinte de troubles psychiatriques, elle a été prise en charge par les secours puis hospitalisée.

Selon les premiers éléments de l'enquête, sa chute ne serait pas une tentative de suicide mais serait liée à une crise de démence.

Jesupsy le 23/09/2025 à 18:37

Si le royaume des cieux appartient aux folles alors le vinatier est leur maison .

Ange gardien le 23/09/2025 à 17:00
Ex Précisions a écrit le 23/09/2025 à 16h30

Il y a 130 M€ à gagner à l'Eu......on vendredi, je pense qu'elle devrait jouer ;-)

Oui, et surtout en faire don à ses bourreaux bien protégés et planqués dans l'enceinte du Vinatier.

Ex Précisions le 23/09/2025 à 16:30

Il y a 130 M€ à gagner à l'Eu......on vendredi, je pense qu'elle devrait jouer ;-)

