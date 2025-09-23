Près de Lyon : victime d'un malaise mortel au volant d'un tracteur, il percute plusieurs véhicules

En début d'après-midi, le conducteur d'un tracteur a été victime d'un malaise. Le véhicule a alors percuté plusieurs véhicules sur l'ancienne RN6, faisant un blessé léger, puis a terminé sa course dans la cour de la caserne des pompiers après avoir enfoncé le grillage.

Le tracteur s'est finalement immobilisé sur le parking, non sans avoir encore fait des dégâts sur d'autres voitures stationnées.

Le conducteur a été pris en charge par les pompiers, mais ces derniers ne sont pas parvenus à le réanimer.

L'origine de son malaise, alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années, reste à déterminer.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte.