Faits Divers

Près de Lyon : victime d'un malaise mortel au volant d'un tracteur, il percute plusieurs véhicules

C'est un accident de grande ampleur qui a secoué la commune de Lissieu ce mardi.

En début d'après-midi, le conducteur d'un tracteur a été victime d'un malaise. Le véhicule a alors percuté plusieurs véhicules sur l'ancienne RN6, faisant un blessé léger, puis a terminé sa course dans la cour de la caserne des pompiers après avoir enfoncé le grillage.

Le tracteur s'est finalement immobilisé sur le parking, non sans avoir encore fait des dégâts sur d'autres voitures stationnées.

Le conducteur a été pris en charge par les pompiers, mais ces derniers ne sont pas parvenus à le réanimer.

L'origine de son malaise, alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années, reste à déterminer.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

avatar
Lyonnaisedu3 le 23/09/2025 à 18:44
Okkkkk a écrit le 23/09/2025 à 17h55

Malaise mortel à la vingtaine… Drogué accro à la dur à 100%. En sachant ça va t’ont le pleurer ? Sans moi !

Aucune décence chez les droiteux, aucune.
Des gens très jeunes font des arrêts cardiaques parfois, sans drogue ni rien, juste une anomalie cardiaque non décelée et voilà.
Je vous plains en fait.

avatar
Aurélien Taschié le 23/09/2025 à 17:59

Le tracteur tue partout...

avatar
Okkkkk le 23/09/2025 à 17:55

Malaise mortel à la vingtaine… Drogué accro à la dur à 100%. En sachant ça va t’ont le pleurer ? Sans moi !

avatar
K kan le 23/09/2025 à 17:18
Comme les bagnolards a écrit le 23/09/2025 à 16h33

Les tracteurs tuent il faut les supprimer

Si ils pouvaient tuer plus de cons j’en achèterai un grand modèle pour nettoyer les rues de ce pays de crasseux et d’enfants gâtés môme toi .

avatar
Fait pas chaud le 23/09/2025 à 17:15
Ex Précisions a écrit le 23/09/2025 à 16h28

Ça pourrait prêter à sourire s'il n'y avait pas un mort. A 20 ans quand même un malaise mortel, peu fréquent.

La chute brutal des températures, ce nest pas anodin.

avatar
Se mettre à jour! le 23/09/2025 à 16:53

Pourquoi ancienne RN6 et pas D306 ?
Doit-on encore parler de Franc, le monde change, il serait bien de s'y adapter 😉

avatar
Comme les bagnolards le 23/09/2025 à 16:33

Les tracteurs tuent il faut les supprimer

avatar
Ex Précisions le 23/09/2025 à 16:28

Ça pourrait prêter à sourire s'il n'y avait pas un mort. A 20 ans quand même un malaise mortel, peu fréquent.

