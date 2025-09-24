Près de Lyon : le lycée musulman Al Kindi épinglé pour sa gestion et sa fragilité financière

La chambre régionale des comptes (CRC) a publié le 23 septembre un rapport très critique sur le fonctionnement du lycée privé musulman Al Kindi, installé à Décines-Charpieu. Pour rappel ce document avait déjà fuité dans la presse en juillet dernier.

Selon les magistrats financiers, l’association qui gère le lycée connaît une situation économique "particulièrement fragile, malgré plus de 2,17 millions d’euros de concours publics versés à l’association depuis 2019". Le rapport relève que les fonds propres sont "systématiquement négatifs" depuis 2019 et que l’établissement manque "de capacité de financement sur le long terme."

La CRC pointe également un fonctionnement jugé "opaque" et des carences administratives : "la confection des bulletins de paie, la tenue des dossiers des personnels, les acomptes sur salaire ou, encore, la prise en charge des frais professionnels" présentent des irrégularités.

Interrogée, l’association Al Kindi assure vouloir corriger ses manquements. Dans une lettre datée du 26 juin, son président, Nazir Hakim, affirme qu’"il n’y a en aucun cas un transfert de deniers publics au profit du hors contrat" et rappelle que "le groupe demande depuis 2009 à être intégralement sous contrat d’association, sans réponse positive de la préfecture".