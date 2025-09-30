Près de Lyon : possible intoxication alimentaire à la cantine d'un collège, sept ados pris en charge

A la pause méridienne, sept adolescents ont été pris de violents maux de ventre. Ces cas ne sont toutefois pas graves.
Pour cette suspicion d'intoxication alimentaire possiblement survenue lors du repas à la cantine de l'établissement, l'Agence régionale de santé est intervenue sur place pour réaliser des analyses des aliments.
7 cas d'intoxication alimentaire dans un établissement scolaire ça parait très peu pour incriminer la restauration collective, même si pas impossible.Signaler Répondre
On peut au moins noter que l'auteur de l'article garde une distance mesurée qui est appréciable ('suspicion' 'possiblement' etc), même si l'intervention de l'ARS pour l'exécution de prélèvements semble débattue.
En tout cas c'est un peu rapide pour s'emballer sur la responsabilité de la cuisine industrielle ou sur l'efficacité des services de l'état. Faut se calmer.
et sinon a part m'attaquer personnellement vous n'avez toujours pas répondu à ma questionSignaler Répondre
vous le grand défenseur de la volonté du peuple on fait quoi si le peuple veut tuer les roux?
grand défenseur de la volonté du peuple et grand complotiste. jamais un argument, jamais une preuve, jamais une source, utilisation à outrance du "on" impersonnel des guillemets (mal utilisées), du conditionnel...
"On lève donc des "points de contrôle" et on allège certaines procédures."
ah bon? une source, une preuve?
"j'ai entendu " où ca? qui d'autre l'a entendu?
Pour le compte de qui vous essayez de manipuler l'opinion?
Cette cantine est dans le département du rhône et non la métropole...Signaler Répondre
mais un peu d'humour est toujours le bienvenue.
Après 3 mois de fast-food, ils ne digèrent pas le bio arrosé au pipi des Urinoirs de GREGSignaler Répondre
Je ne vais pas consulter ni la DGAL ni n'importe quel organisme. De par mon parcours professionnel je connais exactement les démarches concernant les suspicion de TIAC. Ce que j'affirme je l'ai vécu. Dans ce type d'établissement avec ce type de symptômes on peut se diriger dans différentes possibilités : tiac, gastro, surconsommation de bonbons, TP avec utilisation de produits chimiques, et le top c'est l'utilisation de stupéfiants. J'ai rarement vu l'ARS enquêter en amont dans les familles des malades pour savoir si des proches avaient des symptômes. 7 malades sur environ 300 élèves c'est peu mais bon.Signaler Répondre
l'ARS n'est pas impliquée dans les TIAC... étonnant..... Faudrait voir cela avec la DGAL et l'ANSES pour savoir s'ils ont du même avis que vous. Mais bon vu le fonctionnement décousu des services de l'Etat cela ne serait pas surprenant (on sait maintenant que les ARS sont d'une incompétence assez crasse).Signaler Répondre
Mais bon si on regarde de près les process de fabrication, on découvre assez souvent des perles. On est dans une logique de réduction des coûts pour maximiser souvent le profit. On lève donc des "points de contrôle" et on allège certaines procédures. On peut voir aussi très régulièrement que le personnel est peu formé à l'hygiène (pas mal de turn-over du personnel mal payé et mal formé).
Mais bon si vous faites le tour de plusieurs autres secteurs d'activité (hors restauration collective) vous trouverez les même problèmes.
Puis avec la réduction des coûts les contrôles diminuent (j'ai entendu que certains contrôles sont "délégués" à Bureau Véritas), une analyse a un certain prix puis est elle réellement valable au final car la dérive touche aussi les boites qui font ses analyses... un ami ancien inspecteur vétérinaire hurle sur la situation actuelle.
C'est un cercle vicieux.
vous devriez mieux vous renseigner ce n'est pas l'ARS qui s'occupe des échantillons témoins ce sont les services de la DDPP, quant à l'enquête en général elle est aussi effectuée par les agents de la DDPP, l'ARS est incapable de gérer ce type d'incident, j'en parle en connaissance de cause.Signaler Répondre
Alors comme pour les panneaux Stop dans le Craponne d'à côté, qui pour accuser la faute à l'immigration?Signaler Répondre