Rillieux-la-Pape : fermeture d’un salon de coiffure pour emploi d’étrangers sans papiers

La préfète du Rhône a prononcé ce lundi 29 septembre la fermeture administrative du salon de coiffure "LONDON COIF", situé 28 avenue de l’Europe à Rillieux-la-Pape, pour une durée d’un mois.

Cette décision fait suite à un contrôle mené le 29 juillet 2025 à 15h50 par les agents du Pôle Travail de l’Inspection du Travail (DREETS), accompagnés des services de police, dans le cadre du Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF).

Selon les services de l'État, "il a été constaté du travail dissimulé par l’emploi d’étrangers sans autorisation de travail sur le territoire français." Les agents ont identifié deux salariés présents dans le salon, Mazen B., âgé de 24 ans et né en Tunisie, et Alaa Eddine B., 27 ans également né en Tunisie.

Tous deux étaient employés depuis le 1er février 2025 comme coiffeurs et déclaraient être de nationalité italienne. Après vérifications auprès du centre de coopération policière et douanière de Modane, il a été établi qu’ils ne possédaient pas cette nationalité.

Une réputation déjà entachée

Toujours selon la préfecture, il est ainsi reproché au gérant d'avoir "employé deux ressortissants étrangers non autorisés à accéder au marché du travail sans justifier de démarches auprès des services préfectoraux afin de vérifier si des étrangers sont titulaires d'une autorisation de travail", ce qui caractérise "l’élément intentionnel aux infractions constatées de travail illégal". L’arrêté rappelle que les faits relèvent de l’infraction d’"emploi de travailleur étranger démuni de titre de travail".

Au-delà de cette fermeture administrative, le salon "LONDON COIF" faisait déjà l’objet de nombreuses critiques en ligne. Avec une moyenne de 1,8 sur 5, plusieurs commentaires témoignent du mécontentement des clients : "Le pire coiffeur de Lyon, à fuir !"; "Malhonnête coupe sans savoir couper, je ne pense même pas qu’ils ont les papiers"; "Dégueulasse, il est nul."

Si le gérant ne respecte pas cette fermeture, il risque deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.