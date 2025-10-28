Salons ouverts la nuit, prix au rabais : l'État s’attaque aux dérives du secteur de la coiffure en Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis plusieurs mois, coiffeurs et coiffeuses dénoncent des pratiques jugées illégales : ouvertures le dimanche, voire la nuit, tarifs cassés et non-respect du droit du travail. En juin dernier, ils avaient répondu à l’appel de leur syndicat, l’Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC),sous le mot d'ordre : "Un même métier, des mêmes règles !". De nombreux coiffeurs avaient ainsi manifesté à Paris contre ce qu’ils qualifient de "concurrence déloyale" au sein même de leur profession.
Dans le viseur, certains "barbershops", ces salons de coiffure pour hommes qui se multiplient depuis 2023, année où la réglementation a été assouplie : il est désormais possible d’ouvrir un salon sans Brevet Professionnel, à condition de justifier d’un CAP coiffure et de trois années d’expérience en Europe. Des conditions perçues par une partie du secteur comme une porte ouverte aux dérives.
Quatre mois plus tard, la réponse institutionnelle se concrétise dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Selon le cabinet de la préfète de région, Fabienne Buccio, "la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et les URSSAF d’Auvergne et Rhône-Alpes, aux côtés de l’Union Nationale des entreprises de Coiffure (UNEC), s’unissent pour lutter contre le travail illégal dans le secteur de la coiffure, en conformité avec les orientations fixées par le plan national de lutte contre le travail illégal."
La convention, signée le 17 octobre, vise à "mener des actions partenariales d’information et de sensibilisation." Elle s’applique à un secteur régional représentant "13 156 établissements qui emploient au total 11 977 salariés", dont "27,6 % sont des microentreprises," précise la préfecture.
Les services de l’État rappellent que "le travail illégal porte atteinte à l’ensemble de la collectivité, provoquant d’importantes pertes de recettes fiscales et sociales" et "fausse également la concurrence au détriment des entreprises respectueuses de la réglementation."
Les autorités soulignent enfin que les services de contrôle "s’engagent à étudier avec attention chacun des signalements qui leur sera communiqué, tout en continuant leurs contrôles spontanés."
L’objectif est clair : "protéger tant les acteurs de la profession du secteur de la coiffure, employeurs et salariés, que notre modèle social", conclut la préfecture.
Les coiffeurs n'ont qu'à baisser leur prix et surtout d'apprendre à vraiment couper les cheveux de tous le monde parce que apparemment c'est trop difficile de couper les cheveux à une personne de couleurSignaler Répondre
Et que la masse du phénomène n'est pas un hasard, comme il peut simplement y avoir des coiffeurs hommes par ailleurs...Signaler Répondre
C'est tellement ça ! Le mien prend 12 euros, je lui laisse 15, il te fait en plus les oreilles et les sourcils et te paye le café ! Et c'est une coupe au ciseaux, pas que de la tondeuse. Jamais je ne retournerai ailleurs !Signaler Répondre
Si je comprends bien, tu ne travailles pas. Tu comptes les clients du coiffeur, va bosser, feignasse !Signaler Répondre
Pas grave sa fait joué la concurrence le gagnant c'est le client et quoi qu'il arrive les cheveux repoussesSignaler Répondre
aucun rapport.Signaler Répondre
Je ne coiffe QUE les chauves et j’ai jamais de soucis 😂.,Signaler Répondre
Comme dans beaucoup de domaines c'est devenu le vrai bordel !Signaler Répondre
Celui en bas de chez moi , 1200 euros de loyer pour le local ,ça tourne avec 2 clients par jour ^^ Mais comment font ils ?!Signaler Répondre
Baissez vos prix,au lieu de dire que c’est des lieux de blanchiment !!! Ils bosssent 15h par jour,eux !!Signaler Répondre
Ouvert le dimanche c’est pratique. On te demande pas un e-mail et un tel pour prendre un RDV. Pour une coupe homme de 15 minutes le travail est beaucoup mieux fait chez le barber. Café offert pas uniquement aux copains du patron.Signaler Répondre
Vous voulez les voir dealers…alors qu’ils bossent dur et paye leurs impôts et taxes !!Signaler Répondre
On dirait C’est moi ,un cocu comme les autres mais qui l’ignore car se croyant au dessus du lotSignaler Répondre
Cela s'est vérifie, notamment chez des "Barber shoop"....Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/145059/resine-cocaine-et-balance-saisie-inquietante-chez-un-coiffeur-de-villefranche-sur-saone
Certains avaient des clients chauves...
Les mêmes qui réclament moins de règles, moins de contrôles et de réglementations tatillons, expriment avec conviction qu'il faut libérer les énergies, arrêter d'emm*** ceux qui bossent se plaignent maintenant que des gens ouvrent les dimanches et n'ont pas les diplômes qui ne sont plus obligatoires. Trop drôle de voir tous ces "Nicolas qui paient" bien cocus !Signaler Répondre
De là à penser qu'une partie de ces salons servent à blanchir de l'argent...Signaler Répondre