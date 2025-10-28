Salons ouverts la nuit, prix au rabais : l'État s’attaque aux dérives du secteur de la coiffure en Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis plusieurs mois, coiffeurs et coiffeuses dénoncent des pratiques jugées illégales : ouvertures le dimanche, voire la nuit, tarifs cassés et non-respect du droit du travail. En juin dernier, ils avaient répondu à l’appel de leur syndicat, l’Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC),sous le mot d'ordre : "Un même métier, des mêmes règles !". De nombreux coiffeurs avaient ainsi manifesté à Paris contre ce qu’ils qualifient de "concurrence déloyale" au sein même de leur profession.

Dans le viseur, certains "barbershops", ces salons de coiffure pour hommes qui se multiplient depuis 2023, année où la réglementation a été assouplie : il est désormais possible d’ouvrir un salon sans Brevet Professionnel, à condition de justifier d’un CAP coiffure et de trois années d’expérience en Europe. Des conditions perçues par une partie du secteur comme une porte ouverte aux dérives.

Quatre mois plus tard, la réponse institutionnelle se concrétise dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le cabinet de la préfète de région, Fabienne Buccio, "la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et les URSSAF d’Auvergne et Rhône-Alpes, aux côtés de l’Union Nationale des entreprises de Coiffure (UNEC), s’unissent pour lutter contre le travail illégal dans le secteur de la coiffure, en conformité avec les orientations fixées par le plan national de lutte contre le travail illégal."

La convention, signée le 17 octobre, vise à "mener des actions partenariales d’information et de sensibilisation." Elle s’applique à un secteur régional représentant "13 156 établissements qui emploient au total 11 977 salariés", dont "27,6 % sont des microentreprises," précise la préfecture.

Les services de l’État rappellent que "le travail illégal porte atteinte à l’ensemble de la collectivité, provoquant d’importantes pertes de recettes fiscales et sociales" et "fausse également la concurrence au détriment des entreprises respectueuses de la réglementation."

Les autorités soulignent enfin que les services de contrôle "s’engagent à étudier avec attention chacun des signalements qui leur sera communiqué, tout en continuant leurs contrôles spontanés."

L’objectif est clair : "protéger tant les acteurs de la profession du secteur de la coiffure, employeurs et salariés, que notre modèle social", conclut la préfecture.