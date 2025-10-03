Faits Divers

Un réseau de vol de téléphones portables démantelé à Lyon, plus d’un million d’euros de préjudice

C’est un vaste coup de filet qui a permis de démanteler une équipe qui attaquait des enseignes de téléphonie mobile.

Quatorze personnes ont été interpellées, dont trois étaient déjà en détention, lors d’un vaste coup de filet réalisé en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi ces individus, sept ont été mis en examen pour recel de bien provenant d'un vol et blanchiment en bande organisée, ainsi que participation à une association de malfaiteurs criminelle et quatre ont été écroués, indique ce vendredi la gendarmerie.

Les forces de l’ordre les soupçonnent d’être à l’origine de plusieurs attaques de magasins de téléphonie mobile, selon un procédé bien rôdé : une équipe de trois ou quatre personnes, souvent des mineurs recrutés sur internet, attaquait une boutique avec des bombes lacrymogènes, en obéissant à des ordres "depuis une zone englobant la couronne lyonnaise et le quartier de reconquête républicaine (QRR) du Nord-Isère", a précisé la gendarmerie à l’AFP.

Le montant du préjudice est estimé à plus d’un million d’euros.

Des perquisitions ont été menées, aboutissant à la saisie de téléphones portables, de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'argent liquide, d’objets de luxe et de trois véhicules.

