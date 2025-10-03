Un réseau de vol de téléphones portables démantelé à Lyon, plus d’un million d’euros de préjudice

Quatorze personnes ont été interpellées, dont trois étaient déjà en détention, lors d’un vaste coup de filet réalisé en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi ces individus, sept ont été mis en examen pour recel de bien provenant d'un vol et blanchiment en bande organisée, ainsi que participation à une association de malfaiteurs criminelle et quatre ont été écroués, indique ce vendredi la gendarmerie.

Les forces de l’ordre les soupçonnent d’être à l’origine de plusieurs attaques de magasins de téléphonie mobile, selon un procédé bien rôdé : une équipe de trois ou quatre personnes, souvent des mineurs recrutés sur internet, attaquait une boutique avec des bombes lacrymogènes, en obéissant à des ordres "depuis une zone englobant la couronne lyonnaise et le quartier de reconquête républicaine (QRR) du Nord-Isère", a précisé la gendarmerie à l’AFP.

Le montant du préjudice est estimé à plus d’un million d’euros.

Des perquisitions ont été menées, aboutissant à la saisie de téléphones portables, de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'argent liquide, d’objets de luxe et de trois véhicules.