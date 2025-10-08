Lyon : c'est quoi cette Maison Oh Punaises, qui reparle de punaises de lit ?

L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a lancé ce mardi une grande campagne régionale de prévention contre les punaises de lit, baptisée #PunaisesDaiLy. L’objectif : sensibiliser le public aux bons gestes pour éviter les infestations et limiter leur propagation.

Cette initiative coïncide avec l’ouverture de la Maison Oh Punaises, 95 rue Villon dans le 8e arrondissement de Lyon, un lieu d’accueil inédit destiné à informer et accompagner les habitants confrontés à ce fléau. Huit médiateurs formés y proposeront des conseils, des démonstrations et du matériel à prix solidaire, comme des pièges ou des nettoyeurs vapeur.

D’après l’ANSES, 1 Français sur 10 a déjà été infesté entre 2017 et 2023, avec une forte prévalence dans les grandes agglomérations. Dans la Métropole de Lyon, les bailleurs sociaux ont vu leurs coûts de traitement doubler en trois ans.

Si les punaises ne transmettent pas de maladies, elles causent stress, anxiété et, parfois, intoxications dues à un usage excessif de produits chimiques.

Pour renforcer la prévention, l’ARS s’appuie sur le réseau Oh Punaises, lancé en 2023, qui déploie des antennes locales à Lyon, Villeurbanne, Rillieux-la-Pape et Saint-Fons. Celles-ci mènent des actions d’information, de formation et d’accompagnement auprès des habitants et des professionnels du médico-social.

La campagne #PunaisesDaiLy, diffusée sur les affichages urbains et les réseaux sociaux, adopte un ton décalé : une punaise de lit "influenceuse" partage ses "bons plans" pour s’incruster chez les humains, accompagnée du slogan "Ne laissez pas les punaises influencer votre vie". Un QR code renvoie vers un guide pratique expliquant comment repérer, éviter ou éliminer une infestation.

Cette opération illustre la volonté des acteurs locaux de faire de la prévention un levier collectif, alors que les infestations de punaises de lit continuent de croître dans la région lyonnaise.