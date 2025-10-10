Le braqueur et l'ancien ministre ? Azouz Begag auditionné à cause d'un caïd

L'une des figures du grand banditisme lyonnais était ainsi soupçonnée d'avoir suivi un fourgon de la Thémis entre le Rhône et le Doubs, accompagné de deux complices. Le trio avait finalement été stoppé sur l'A34, avant un potentiel passage à l'acte, même si aucune arme n'était retrouvée dans le véhicule.

Mais selon Tribune de Lyon, Samir M. a donné une autre explication aux enquêteurs. S'il roulait sur les petites routes de nuit, cela n'avait rien à voir avec l'itinéraire du fourgon qu'il avait pourtant attendu alors que ce dernier avait fait une halte dans un centre-fort.

C'était plutôt parce qu'il avait été missionné par Azouz Begag. Car l'écrivain lyonnais, ancien ministre délégué sous Dominique de Villepin, compte réaliser un film. Et il aurait demandé à Samir M. de faire des repérages de lieux de tournage.

Un alibi assez inattendu et inhabituel, qui a poussé la Brigade de répression du banditisme de Lyon à convoquer Azouz Begag pour vérifier ses liens avec le braqueur.

Une audition qui n'a visiblement pas permis de totalement connaître la vérité, puisque l'auteur du Gone du Chaâba a confirmé vouloir sortir un film, et a indiqué ne pas connaître les habitudes du caïd lyonnais...