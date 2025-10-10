Faits Divers

Le braqueur et l'ancien ministre ? Azouz Begag auditionné à cause d'un caïd

En avril dernier, trois individus étaient mis en examen puis écroués pour une tentative de braquage de fourgon blindé.

L'une des figures du grand banditisme lyonnais était ainsi soupçonnée d'avoir suivi un fourgon de la Thémis entre le Rhône et le Doubs, accompagné de deux complices. Le trio avait finalement été stoppé sur l'A34, avant un potentiel passage à l'acte, même si aucune arme n'était retrouvée dans le véhicule.

Mais selon Tribune de Lyon, Samir M. a donné une autre explication aux enquêteurs. S'il roulait sur les petites routes de nuit, cela n'avait rien à voir avec l'itinéraire du fourgon qu'il avait pourtant attendu alors que ce dernier avait fait une halte dans un centre-fort.

C'était plutôt parce qu'il avait été missionné par Azouz Begag. Car l'écrivain lyonnais, ancien ministre délégué sous Dominique de Villepin, compte réaliser un film. Et il aurait demandé à Samir M. de faire des repérages de lieux de tournage.

Un alibi assez inattendu et inhabituel, qui a poussé la Brigade de répression du banditisme de Lyon à convoquer Azouz Begag pour vérifier ses liens avec le braqueur.

Une audition qui n'a visiblement pas permis de totalement connaître la vérité, puisque l'auteur du Gone du Chaâba a confirmé vouloir sortir un film, et a indiqué ne pas connaître les habitudes du caïd lyonnais...

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Aldi king le 10/10/2025 à 11:31
Amen a écrit le 10/10/2025 à 08h49

Qu'ils soient beaux ou laids , propres ou sales , intelligents ou bêtes , les chats seront toujours des chats et les chiens seront toujours des chiens !

Ça veut dire quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Quand je dis le 10/10/2025 à 10:35

Que c’est dans les gênes !!!!

Signaler Répondre
avatar
Que fait il le 10/10/2025 à 10:33

Dans la maison des trois petits cochons ?

Signaler Répondre
avatar
basta le 10/10/2025 à 09:34
Ex Précisions a écrit le 10/10/2025 à 07h11

Bien louche tout cela quand même...
Il a été ministre délégué à la promotion de l'égalité des "chances"...

dans le bled français !

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 10/10/2025 à 09:20

quand on voit ce qu on voit, quand on entend ce qu on entend, on a raison de penser ce qu on pense .

Signaler Répondre
avatar
Amen le 10/10/2025 à 08:49

Qu'ils soient beaux ou laids , propres ou sales , intelligents ou bêtes , les chats seront toujours des chats et les chiens seront toujours des chiens !

Signaler Répondre
avatar
Moua ha ha le 10/10/2025 à 08:16

S'il roulait sur les petites routes de nuit, C’était pour mieux « voir » et pour mieux repérer les lieux d’un futur tournage. En plein jour c’est moins pratique de repérer une ambiance sombre 😅

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/10/2025 à 07:11

Bien louche tout cela quand même...
Il a été ministre délégué à la promotion de l'égalité des "chances"...

Signaler Répondre

