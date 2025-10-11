Social

Tensions à Madagascar : la diaspora malgache manifeste à Lyon

Ce samedi après-midi, la diaspora malgache de Lyon est invitée à se rassembler place Bellecour.

De 15h à 18h, une manifestation doit se dérouler pour soutenir celles qui se déroulent à Madagascar "face à la situation socio-économique préoccupante du pays : délestages fréquents, manque d'eau potable, précarité grandissante et difficultés sociales".

Les organisateurs lyonnais promettent un mouvement dans un "esprit pacifique et citoyen" pour "attirer l'attention de l'opinion publique et des autorités sur la crise que traverse la Grande Île".

Depuis fin septembre, Madagascar est secoué par des manifestations d’ampleur, initiées par un mouvement de jeunesse nommé Gen Z Madagascar, dénonçant les coupures d’eau et d’électricité répétées, la corruption et la mauvaise gouvernance.

Face à la pression populaire, et alors que des morts sont à déplorer chez les manifestants, le président Andry Rajoelina a dissous son gouvernement et nommé un nouveau Premier ministre, le général Ruphin Fortunat Zafisambo, dans l’espoir d’apaiser la situation.   Les manifestations, jusque-là concentrées à Antananarivo, se sont étendues à plusieurs villes, provoquant des affrontements avec les forces de l’ordre.

