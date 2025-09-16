Politique

Accès à l'eau et gestion des déchets : une délégation de la Métropole de Lyon s'envole pour aider Madagascar

C'est un long déplacement qui a lieu pour une délégation de la Métropole de Lyon.

A partir de mardi, et jusqu'au 28 septembre, la vice-présidente déléguée aux Relations internationales Hélène Duvivier et la vice-présidente en charge de la propreté Isabelle Petiot, accompagnées d'agents métropolitains, vont se rendre à Madagascar.

Un déplacement dans le cadre de la coopération décentralisée engagée il y bientôt 20 ans par Gérard Collomb avec la Région Haute Matsiatra. Il prévoit des visites de terrain à Fianarantsoa et dans plusieurs communes de ladite région malgache.

"Cette mission institutionnelle, technique et opérationnelle porte sur l'accès à l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et l'adaptation au changement climatique", précise la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Doté d'un budget de 2,7 millions d'euros sur trois ans, le programme Eaurizon 2028 de la Métropole et de la Région Haute Matsiatra doit permettre de "développer de nouveaux services d'assainissement urbain" à Madagascar, mais aussi "améliorer la résilience des territoires face au changement climatique" et "appuyer la gouvernance locale et la participation citoyenne".

La collectivité locale finance également un fonds déchet pour les communes de Haute Matsiatra, via le mécanisme du 1% déchets qui permet à la Métropole d'affecter volontairement jusqu'à 1% de son budget annuel de gestion des déchets ménagers pour des projets de solidarité internationale.

La délégation prendra également part aux 3e Assises de la coopération décentralisée franco-malgache jeudi et vendredi à Antananarivo.

avatar
D'où c'est ? le 16/09/2025 à 13:10

Une mission ou des vacances ?
Peut-être que c'est pour refourguer les boudins ?

Signaler Répondre
avatar
habitisme et humanat le 16/09/2025 à 13:02
tout a l'envers a écrit le 16/09/2025 à 12h48

3400 milliards de dettes
des rafales pour l'Ukraine
Maintenant Madagascar
Et après?

y font tout à l envers

Signaler Répondre
avatar
tout a l'envers le 16/09/2025 à 12:48

3400 milliards de dettes
des rafales pour l'Ukraine
Maintenant Madagascar
Et après?

Signaler Répondre
avatar
habitat et humanisme rue lortet le 16/09/2025 à 12:40
N'est-ce pas... a écrit le 16/09/2025 à 12h38

Les écolo' s'inspirent de ce qui se fait dans le tiers-monde.
Des poubelles à ciel ouvert.

comme làààà bas!!

Signaler Répondre
avatar
@GAV le 16/09/2025 à 12:40
GAD a écrit le 16/09/2025 à 12h14

Ce n'est qu'une application de la loi Oudin-Santini ( loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement ) laquelle autorise les collectivités, syndicats et agences de l'eau à consacrer jusqu'à 1% de leur budget eau et assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans ces secteurs .
Et cela a commencé lorsque Gérard Collomb était président de la collectivité , alors Courly .

L'argent gratuit, ça se distribue. Rien à redire à la gestion généreuse de l'argent public par les escrolos.

Et tant pis pour les billets d'avion, une bonne action vaut bien quelques tonnes de CO2...

Signaler Répondre
avatar
N'est-ce pas... le 16/09/2025 à 12:38
Sainteange a écrit le 16/09/2025 à 12h03

Avant d'aller jouer aux donneurs de leçons dans le Tiers Monde, ces élues feraient mieux de s'occuper de la gestion des déchets et de la salubrité de la Métropole Lyonnaise. Quand on voit les moyens alloués et les piètres résultats il n'y pas de quoi aller pavoiser à Madagascar...

Les écolo' s'inspirent de ce qui se fait dans le tiers-monde.
Des poubelles à ciel ouvert.

Signaler Répondre
avatar
kool le 16/09/2025 à 12:35

Lyonnais,banlieusards ,voilà comment les escrologistes gèrent notre fric ! De pire en pire,et les dettes se montent à combien de millions d'euros ?

Signaler Répondre
avatar
GAD le 16/09/2025 à 12:14

Ce n'est qu'une application de la loi Oudin-Santini ( loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement ) laquelle autorise les collectivités, syndicats et agences de l'eau à consacrer jusqu'à 1% de leur budget eau et assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans ces secteurs .
Et cela a commencé lorsque Gérard Collomb était président de la collectivité , alors Courly .

Signaler Répondre
avatar
Sainteange le 16/09/2025 à 12:03

Avant d'aller jouer aux donneurs de leçons dans le Tiers Monde, ces élues feraient mieux de s'occuper de la gestion des déchets et de la salubrité de la Métropole Lyonnaise. Quand on voit les moyens alloués et les piètres résultats il n'y pas de quoi aller pavoiser à Madagascar...

Signaler Répondre
avatar
johnny le 16/09/2025 à 11:45

Y veulent donner des conseils pour la gestion des déchets Lyon veut donner des conseils mdr

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 16/09/2025 à 11:27

vu le nombre de participants et le prix d un billet en business, ça va leurs faire une part importante de budget

Signaler Répondre
avatar
Lol.... le 16/09/2025 à 10:18

J'espère qu'ils y vont en char à voile pour protéger la planète....

Signaler Répondre
avatar
gestion des déchets le 16/09/2025 à 10:10

les pobelles n'ont pas ete ramassées depuis presque 3 semaines aux pieds de mon immeuble et ils veulent donner des solutions aux malgaches. c'est un gag.

Signaler Répondre
avatar
bobo69 le 16/09/2025 à 10:06

Un prétexte pour voyager avec nos impôts, mais ça a toujours existé !

Signaler Répondre
avatar
ancien le 16/09/2025 à 09:57

belle vacances pour cette délégation!!!et combien sont ils???!

Signaler Répondre
avatar
Moua le 16/09/2025 à 09:26

C'est gentil d'aller aider Madame Gaspard , mais y'a des départements Français qui ont autant besoin , Mayotte par exemple ....
L'eau n'y est distribuée que toutes les 36 heures pour partager .....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/09/2025 à 09:20

En avion ? Mais non en bateau à voile comme la Greta Thunberg !
Un dernier déplacement au soleil aux frais des contribuables avant de se faire éjecter ;-)

Signaler Répondre
avatar
Ordre juste le 16/09/2025 à 09:19
Mdr ! a écrit le 16/09/2025 à 08h59

C'est Collomb qui a lancé ça.. vous savez, le faux socialo, ministre de l'intérieur de Macron.
Tachez de vous en souvenir dans l'isoloir.

Effectivement on se souvient que c'est Collomb a lancé le métro E, comme vous dites on s'en souviendra dans l'isoloir

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 16/09/2025 à 09:07

l'article est assez flou sur le nombre de fonctionnaires et la durée de ce voyage....

Signaler Répondre
avatar
Boycott vanille de Madagascar le 16/09/2025 à 09:06

Ça veut aider Madagascar pendant ce temps ça nous fait casquer ici

Signaler Répondre
avatar
sebastien lecocu le 16/09/2025 à 09:02
Argent jeté par les fenêtres a écrit le 16/09/2025 à 08h49

On a trop d'argent à la métropole, faut bien le dépenser comme on peut

et nous les trompés

Signaler Répondre
avatar
Watt le 16/09/2025 à 09:00

Le syndrome du white savoir financé par le contribuable.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 16/09/2025 à 08:59
Adieu les écovoleurs a écrit le 16/09/2025 à 08h27

Les mecs préférent financer Madagascar avec nos impôts que le métro E pour les lyonnais, je vais garder ça en tête quand je vais passer dans l'isoloir.

C'est Collomb qui a lancé ça.. vous savez, le faux socialo, ministre de l'intérieur de Macron.
Tachez de vous en souvenir dans l'isoloir.

Signaler Répondre
avatar
tintin au pays des soviets le 16/09/2025 à 08:52
Tintin au Congo a écrit le 16/09/2025 à 08h45

Le petit blanc qui apporte les bienfaits de sa civilisation aux peuplades incapables dans son esprit de se développer par elles mêmes et de faire face aux changements climatiques, que c’est raciste !

les duetistes sont LFI

Signaler Répondre
avatar
Argent jeté par les fenêtres le 16/09/2025 à 08:49

On a trop d'argent à la métropole, faut bien le dépenser comme on peut

Signaler Répondre
avatar
Tintin au Congo le 16/09/2025 à 08:45

Le petit blanc qui apporte les bienfaits de sa civilisation aux peuplades incapables dans son esprit de se développer par elles mêmes et de faire face aux changements climatiques, que c’est raciste !

Signaler Répondre
avatar
Ralbol le 16/09/2025 à 08:38

Longtemps la métropole et son ancêtre la courly ont aidé le mali et le Burkina Faso.. aujourd’hui ces pays ont jeté la France. Alors stop a la gabegie avec nos impôts. Aidons plutôt les français en priorité !

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 16/09/2025 à 08:34

Ces escrolos y vont en char à voiles ?

Signaler Répondre
avatar
madagascar le 16/09/2025 à 08:27

pas le sud soudan , haiti ou le bengladesh hein ;)

Signaler Répondre
avatar
Adieu les écovoleurs le 16/09/2025 à 08:27

Les mecs préférent financer Madagascar avec nos impôts que le métro E pour les lyonnais, je vais garder ça en tête quand je vais passer dans l'isoloir.

Signaler Répondre
avatar
Captain le 16/09/2025 à 08:07

ca sent les voyages à l’œil tout ça

Signaler Répondre
avatar
bien bien le 16/09/2025 à 08:06

Madagascar est beaucoup aidé (300 millions $) par les USA dans le cadre du programme usda - et par d’autres grandes nations. Nul doute que la métropole de Lyon avec son aréopage et l’argent de nos impôts fera aussi bien. Merci à Lyon Mag pour cette info, j’ignorais que l’on dépensait pour Madagascar. Bon voyage, amusez vous bien.

Signaler Répondre

