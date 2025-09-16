Accès à l'eau et gestion des déchets : une délégation de la Métropole de Lyon s'envole pour aider Madagascar

A partir de mardi, et jusqu'au 28 septembre, la vice-présidente déléguée aux Relations internationales Hélène Duvivier et la vice-présidente en charge de la propreté Isabelle Petiot, accompagnées d'agents métropolitains, vont se rendre à Madagascar.
Un déplacement dans le cadre de la coopération décentralisée engagée il y bientôt 20 ans par Gérard Collomb avec la Région Haute Matsiatra. Il prévoit des visites de terrain à Fianarantsoa et dans plusieurs communes de ladite région malgache.
"Cette mission institutionnelle, technique et opérationnelle porte sur l'accès à l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et l'adaptation au changement climatique", précise la Métropole de Lyon dans un communiqué.
Doté d'un budget de 2,7 millions d'euros sur trois ans, le programme Eaurizon 2028 de la Métropole et de la Région Haute Matsiatra doit permettre de "développer de nouveaux services d'assainissement urbain" à Madagascar, mais aussi "améliorer la résilience des territoires face au changement climatique" et "appuyer la gouvernance locale et la participation citoyenne".
La collectivité locale finance également un fonds déchet pour les communes de Haute Matsiatra, via le mécanisme du 1% déchets qui permet à la Métropole d'affecter volontairement jusqu'à 1% de son budget annuel de gestion des déchets ménagers pour des projets de solidarité internationale.
La délégation prendra également part aux 3e Assises de la coopération décentralisée franco-malgache jeudi et vendredi à Antananarivo.
Ce n'est qu'une application de la loi Oudin-Santini ( loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement ) laquelle autorise les collectivités, syndicats et agences de l'eau à consacrer jusqu'à 1% de leur budget eau et assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans ces secteurs .Signaler Répondre
Et cela a commencé lorsque Gérard Collomb était président de la collectivité , alors Courly .
