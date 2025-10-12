Faits Divers

"On n’a pas dormi de la nuit" : une balle traverse la fenêtre d'un appartement en pleine nuit à Vénissieux, une famille échappe au drame

Photo fournie à LyonMag

Une famille de Vénissieux a vécu une scène d’angoisse absolue dans la nuit de samedi à dimanche quand un projectile a brisé la vitre de leur salon.

Il était 00h30 lorsqu’une famille résidant rue Division Leclerc à Vénissieux a vécu une scène de frayeur. Une balle a traversé la véranda avant de pénétrer la fenêtre du salon de leur appartement situé au rez-de-chaussée.

"Quand on a entendu le bruit de l’extérieur, on a regardé la fenêtre et là, on a vu l’impact sur la vitre et le plomb par terre. La véranda étant entrouverte, la balle à traverser et est arrivée jusqu’à la fenêtre du salon", raconte la femme de 55 ans encore choquée. 

Présente avec sa fille et sa petite-fille, elle décrit l’intensité de la peur : "C'était impressionnant, c’est la première fois que je vois ça de ma vie. J’ai grandi aux Minguettes, j’ai jamais vu ça. Des voitures cassées etc., on a malheureusement presque l’habitude, mais ça, c'est le summum."

D’autres coups de feu ont retenti peu après. La quinquagénaire souligne la gravité de la situation : "Ça pouvait vraiment être un drame car ma petite fille joue souvent sur la véranda, heureusement qu’elle était couchée à cette heure-ci, mais nous lorsqu’on fume on y va souvent donc heureusement qu’on n’est pas sortis à ce moment."

La famille a rapidement alerté les forces de l’ordre. "Ils sont arrivés rapidement pour faire les premières constations et emporter le projectile", précise la victime.

"Je suis effrayée, on n’a pas dormi de la nuit, rien qu’à imaginer ce qui a pu arriver. C’est très inquiétant", conclut-elle. D'après nos informations, la famille ne semblait pas visée, "C’est pas de chance mais c’est très angoissant."

Une enquête pour déterminer l’origine de ces tirs a été ouverte.

