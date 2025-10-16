Judiciaire

Meurte du chrétien irakien, Ashur Sarnaya, poignardé sur son fauteuil roulant : nouvelle vague d’interpellations à Lyon

DR

L'enquête a conduit à l’interpellation de cinq personnes ce jeudi, pour leurs liens présumés avec le principal suspect arrêté en Italie.

Après la saisie du pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris début octobre, les investigations s’accélèrent et ciblent désormais l’entourage du suspect principal.

Pour rappel, le 10 septembre, Ashur Sarnaya, un chrétien originaire d’Irak et en situation de handicap, avait été poignardé alors qu’il se trouvait sur son fauteuil roulant, au pied de son immeuble dans le 9e arrondissement de Lyon. Une information judiciaire avait été ouverte pour assassinat le 22 septembre. Mais face aux éléments recueillis, le juge d’instruction lyonnais s’est dessaisi du dossier le 9 octobre au profit des magistrats parisiens spécialisés dans les affaires de terrorisme.

Quelques jours plus tôt, un premier suspect, un homme de nationalité algérienne âgé de 28 ans, avait été interpellé dans le sud de l’Italie. C’est autour de cette figure centrale que l’enquête semble désormais se resserrer. Selon une source proche du dossier citée par l’AFP, "plusieurs gardes à vue sont en cours". Une autre source confirme que cinq personnes ont été interpellées ce jeudi 16 octobre à Lyon, toutes ayant eu des contacts avec le suspect arrêté en Italie.

Les magistrats antiterroristes devront désormais déterminer le rôle exact de chacun des individus interpellés et établir si le meurtre d’Ashur Sarnaya s’inscrit dans un projet plus large.

Ashur Sarnaya

avatar
Microlax le 18/10/2025 à 09:48

COMMENT PEUT-ON QUALIFIER LES AUTEURS DE CET ASSASSINAT ???

Des sous-m............ ??

Abjectes, lâches, on les reconnait bien
Mais un jour on les chopera ...........

avatar
Ressaisissez vous le 17/10/2025 à 14:01

Et Macron continue et se felicite d’accorder de plus en plus de visas algeriens ? Non Mr Macron sortez de votre bulle, ces gens ne sont pas une chance pour la France mais pour la detruire !

avatar
Chris696969 le 17/10/2025 à 10:33
Menival69 a écrit le 17/10/2025 à 01h56

Le seul politique lyonnais à avoir je crois parlé de ce meurtre abominable et dès le début évoqué son possible caractère terroriste était le candidat aux municipales Alexandre Dupalais ... Doucet comme Aulas semblent avoir d'autres priorités !

Effectivement, et c'était à l'occasion de son meeting d'ouverture de campagne pour le élections municipales 2026 et en présence de Laurent JACOBELLI notamment.

avatar
Mathilda le 17/10/2025 à 10:00
Un occidental ., a écrit le 17/10/2025 à 09h32

Il a raison Ton pays ´la France ´ sera ton image un pays de peureux de vielles femelles qui se prennent pour des hommes ! L’occident est DÉCADENT, vos Armées de Non genrés auront à affronter prochainement les armées du monde libre patriarcal ou les hommes sont des HOMMES et pas des homo Feminicus européens.

Bien dit . 👍. Leur valeur française son aujourd’hui 🏳️‍🌈 ! ou l’homme n’a plus sa place !
Quand l’occident veut faire des hommes des femmes et des Femmes des hommes en prenant pour Dieu ils auront et la guerre et la déshonneur.
Un Homme doit un HOMME et une femme une FEMME ! Point barre .

avatar
Chris696969 le 17/10/2025 à 09:55
Islamistes de m... a écrit le 17/10/2025 à 07h21

Les islamistes, soutenus par LFI, sont des terroristes, des sous m... complètement débiles au QI négatif, et des lâches... Des déchets qu'il faut jeter à la poubelle.

Boutons les hors de France pour commencer, on vivra mieux sans eux dans notre pays...

avatar
Un occidental ., le 17/10/2025 à 09:32
Manon01 a écrit le 17/10/2025 à 06h17

Si c'est pour faire la morale à l'Occident "au français", tu devrais le faire dans ton pays si t'étais un homme fier et non chez les mécréants.

Il a raison Ton pays ´la France ´ sera ton image un pays de peureux de vielles femelles qui se prennent pour des hommes ! L’occident est DÉCADENT, vos Armées de Non genrés auront à affronter prochainement les armées du monde libre patriarcal ou les hommes sont des HOMMES et pas des homo Feminicus européens.

avatar
Lectrice le 17/10/2025 à 07:40

’Meurte du chrétien’.
Écrire ’Meurtre du chrétien’ ou peut-être ’Meute du chrétien’ .....

avatar
conflits religieux absurdes pour esprits etroits le 17/10/2025 à 07:36

les deux pronent un dieu unique....donc par deduction algebrique :ils adorent le meme!!puisqu c est comme lapeyre :y en a pas deux!

Signaler Répondre
avatar
Islamistes de m... le 17/10/2025 à 07:21

Les islamistes, soutenus par LFI, sont des terroristes, des sous m... complètement débiles au QI négatif, et des lâches... Des déchets qu'il faut jeter à la poubelle.

avatar
Cartésien le 17/10/2025 à 06:43

On a des personnes au sommet de l'Etat qui connaissent parfaitement le problème. Ils savent ce qui se passent mais ne font rien.

La question est de se demander le pourquoi de cette inaction. On peut alors ouvrir un champs de possibilités certaines d'entre elles peuvent remettre en question aussi le rôle fondateur de l'Etat français... l'Etat protège t'il toujours les citoyens français ou les a t'il laissé tomber au profit d'autres "intérêts" parfois uniquement personnel ?

Puis concernant l'origine des ses "terroristes islamiques" on sait donc d'ou ils viennent mais je pense que cela n'étonne pas vraiment les responsables de la sécurité intérieure.
Des alarmes sonnent de partout concernant ce pays étranger mais on a donc un Président et un ancien ministre qui n'entendent pas mais au contraire à travers leurs agissements démultiplient les dangers pour la population française. Pourquoi ?

je vous invite à lire le code pénal: article 411-4 et 411-5

avatar
y’en a marre ! le 17/10/2025 à 06:32

Immigration = problèmes dans notre pays
tout les faits divers graves viennent des immigrés qui profitent du système Sécu arnaqués et commettent des délits inacceptables ! que font nos politiques ?

Signaler Répondre
avatar
Manon01 le 17/10/2025 à 06:17
Les z'hommes a écrit le 16/10/2025 à 21h29

Vu le niveau de ton orthographe, ta syntaxe, ta manière de t'exprimer, sans oublier tes smileys débiles, on voit que tu es du genre ado boutonneux introverti et complexé qui s'épanche sur tiktok.
Je te verrai bien dans les 12 ans, max, du coup parler des hommes à ton âge...

Si c'est pour faire la morale à l'Occident "au français", tu devrais le faire dans ton pays si t'étais un homme fier et non chez les mécréants.

avatar
Menival69 le 17/10/2025 à 01:56

Le seul politique lyonnais à avoir je crois parlé de ce meurtre abominable et dès le début évoqué son possible caractère terroriste était le candidat aux municipales Alexandre Dupalais ... Doucet comme Aulas semblent avoir d'autres priorités !

avatar
belaic le 17/10/2025 à 01:02
Lyon2026revient a écrit le 16/10/2025 à 18h04

Fuir les persécutions chrétiennes d IRAK, et se faire assassiner en France par ces fous circulant en France, ça en dit long sur notre laxisme ..... Je sais pour qui voter aux prochaines élections comme beaucoup de gouvernement européen qui enfin réalise le danger.,.....sauf la France.. Jusque là j avais toujours vote a gauche🤮, mais il faut s'adapter au réel....question de survie.

exactement, idem pour moi, la traitrise de la gauche est ignoble et impardonnable a ce sujet, il m'a fallu du temps mais comme vous dites, on peut tourner la question dans tous les sens , le danger islamiste est de plus en plus present et on doit s'adapter et le combattre

avatar
Les z'hommes le 16/10/2025 à 21:29
Ou sont Les HOMMES de FRANCE !! a écrit le 16/10/2025 à 17h25

Exact, ses fous de Dieu ont pu prospérer grâce au manque de courage de NOTRE classe politique et notre société Française de Misandre et de Non Genré où le Patriarcat et les vrais hommes de ce pays n’ont plus leur place dans cette France 🇫🇷 des minorités LGBTQ 🏳️‍🌈 IA ++ qui gouverne l’Europe en imposant leur idéologie satanique, la même que ses fous de Dieu.

Vu le niveau de ton orthographe, ta syntaxe, ta manière de t'exprimer, sans oublier tes smileys débiles, on voit que tu es du genre ado boutonneux introverti et complexé qui s'épanche sur tiktok.
Je te verrai bien dans les 12 ans, max, du coup parler des hommes à ton âge...

avatar
RN6 le 16/10/2025 à 20:26

Encore un algérien ! quelle lâcheté pour s’attaquer à un handicapé…mais venant d’eux plus rien ne nous étonne…

avatar
L’odyssée des civilisations. le 16/10/2025 à 19:59
Ou sont Les HOMMES de FRANCE !! a écrit le 16/10/2025 à 17h25

Exact, ses fous de Dieu ont pu prospérer grâce au manque de courage de NOTRE classe politique et notre société Française de Misandre et de Non Genré où le Patriarcat et les vrais hommes de ce pays n’ont plus leur place dans cette France 🇫🇷 des minorités LGBTQ 🏳️‍🌈 IA ++ qui gouverne l’Europe en imposant leur idéologie satanique, la même que ses fous de Dieu.

👍. Un pays sans ses Hommes pour le défendre est voué à disparaître 🫥 !

avatar
Cartésien le 16/10/2025 à 19:52

Poignardé ?
Pourquoi d'autres papiers parlent "dégorgement "
C'est qui qui est dans le vrai ?

avatar
maitre capello le 16/10/2025 à 18:43
0057-109403 a écrit le 16/10/2025 à 16h37

non.

vous posiez bien une question pour ne pas tenir une affirmation contraire à la loi?

Il eut fallu dire "Encore des islamistes radicaux concernés dans une attaque terroriste meurtrière" pour que la phrase soit neutre. Je m'étonne d'ailleurs de l'absence du mot "terroriste" qui est le coeur de l'article.

_ "islamistes haineux" est possible, "islamistes radicaux haineux" serait plus juste.
_ "islamistes haineux (pléonasme)" n'est pas juste, l'ajout de "pléonasme" après haineux traite tous les islamistes de haineux. Or l'islamisme, s'il n'est pas compatible avec nos lois laïques, n'est qu'une idéologie politique (l'islam comme règle régissant l'état). ça ne fait pas automatiquement des islamistes des gens haineux et terroristes (en revanche ça en fait des adversaires politiques pour les démocrates laïques).
_ "attaque meurtrière sauvage": "sauvage" est de trop, soit c'est une erreur littéraire, soit le mot est là pour être associé à "islamiste" du début de la phrase. En effet, un attaque meurtrière non sauvage n'ayant pas de sens (sauf si l'agresseur demande l'autorisation à sa victime de mettre le coup de couteau avant, bien entendu), cet adjectif a une intention délibérée. Je penche pour cette hypothèse vu le ton général de la phrase.

Je ne suis pas certain que cette phrase soit raciste, l'islamisme n'étant pas une ethnie (là il faudrait parler d'arabes, de maghrébins, d'algériens etc) , et même pas une religion (la religion c'est l'islam, l'islamisme est politique). Mais l'association d'idée globale relève d'une intention manifeste.

avatar
Lyon2026revient le 16/10/2025 à 18:04
Rutila a écrit le 16/10/2025 à 16h44

Parce qu’il faisait des vidéos pour parler de sa foi. Tel est son crime. Son courageux assassin a crié "Ali au bar" en l’égorgeant, on l’entend sur la vidéo de la victime.

Fuir les persécutions chrétiennes d IRAK, et se faire assassiner en France par ces fous circulant en France, ça en dit long sur notre laxisme ..... Je sais pour qui voter aux prochaines élections comme beaucoup de gouvernement européen qui enfin réalise le danger.,.....sauf la France.. Jusque là j avais toujours vote a gauche🤮, mais il faut s'adapter au réel....question de survie.

avatar
Paf le 16/10/2025 à 17:42

A la seule lecture du titre, j'ai immédiatement deviné la nationalité de l'interpellé. Je dois avoir des dons de divinations....

Signaler Répondre
Gloubi le 16/10/2025 à 17:33
Porki a écrit le 16/10/2025 à 15h38

Pourquoi chrétien irakien…et pas seulement irakien?

il y a des irakiens de plusieurs religions , en l'espèce ses vidéos sur sa foi semblaient gèner !

avatar
Ou sont Les HOMMES de FRANCE !! le 16/10/2025 à 17:25
Peut etre a écrit le 16/10/2025 à 17h06

Parce qu’il a été assassiné par un fou de dieu islamiste ? La mission des islamistes est d'éradiquer juifs chrétiens et tout mécréants adorant un autre dieu que le leur. Comme pour Samuel Paty, le Bataclan, Charlie etc

Exact, ses fous de Dieu ont pu prospérer grâce au manque de courage de NOTRE classe politique et notre société Française de Misandre et de Non Genré où le Patriarcat et les vrais hommes de ce pays n’ont plus leur place dans cette France 🇫🇷 des minorités LGBTQ 🏳️‍🌈 IA ++ qui gouverne l’Europe en imposant leur idéologie satanique, la même que ses fous de Dieu.

avatar
Claude maurice le 16/10/2025 à 17:24
Socrate69 a écrit le 16/10/2025 à 15h42

Notre président ne veut pas dénoncer les accords de 68
Et on accepte plus de visa pour des pseudo étudiants
Plus il y'a de morts injustes en France pour notre État est carpette avec ce pays

tout à fait, une pensée pour Lola

avatar
Amen le 16/10/2025 à 17:22

Un algérien ? Non , ce n'est pas possible !

avatar
Peut etre le 16/10/2025 à 17:06
Porki a écrit le 16/10/2025 à 15h38

Pourquoi chrétien irakien…et pas seulement irakien?

Parce qu’il a été assassiné par un fou de dieu islamiste ? La mission des islamistes est d'éradiquer juifs chrétiens et tout mécréants adorant un autre dieu que le leur. Comme pour Samuel Paty, le Bataclan, Charlie etc

avatar
oui-oui le 16/10/2025 à 16:53
Bouybar a écrit le 16/10/2025 à 15h35

Lyon : un immense drapeau palestinien peint sur les escaliers de la Croix-Rousse.
https://www.lefigaro.fr/lyon/lyon-un-drapeau-palestinien-geant-peint-sur-les-escaliers-de-la-croix-rousse-20251016

Ceux qui prétendaient défendre les Palestiniens contre le génocide des habitants de Gaza n’exultent pas devant l’accord de paix de Trump.
Logique. Il n' y avait pas génocide.

avatar
oui-oui le 16/10/2025 à 16:46

Merci à la police.

avatar
Rutila le 16/10/2025 à 16:44
Porki a écrit le 16/10/2025 à 15h38

Pourquoi chrétien irakien…et pas seulement irakien?

Parce qu’il faisait des vidéos pour parler de sa foi. Tel est son crime. Son courageux assassin a crié "Ali au bar" en l’égorgeant, on l’entend sur la vidéo de la victime.

avatar
0057-109403 le 16/10/2025 à 16:37
La bête immonde a écrit le 16/10/2025 à 15h41

Encore et toujours des islamistes haineux (pléonasme) concernés dans cette attaque meurtrière sauvage ?

non.

vous posiez bien une question pour ne pas tenir une affirmation contraire à la loi?

avatar
Microlax le 16/10/2025 à 16:35

VILLE DE LYON, SOIS BELLE et TAIS-TOI !!!!!!
HUGH j'ai dis !!!

Signé : LE GRAND SACHEM de la TRIBU des MIC-MAC ( peuplade amérindienne du nord-est du Canada, bien connue des trappeurs français du temps de Champlain )

PS : RIEN à VOIR avec la tribu des MIC MAC qu'on peut trouver à LYON !!!

avatar
Quelle horreur... le 16/10/2025 à 16:03

Et si le petit Grégory Doucet pouvait nous épargner une fois pour toutes l'expression cynique de "ville apaisée" quand il parle de Lyon, au motif de verdure et de chasse aux voitures...

avatar
Freddo le 16/10/2025 à 15:43
Bouybar a écrit le 16/10/2025 à 15h35

Lyon : un immense drapeau palestinien peint sur les escaliers de la Croix-Rousse.
https://www.lefigaro.fr/lyon/lyon-un-drapeau-palestinien-geant-peint-sur-les-escaliers-de-la-croix-rousse-20251016

Et alors ? je pisse dessus .. le drapeau du chaos on en a marre !

avatar
Socrate69 le 16/10/2025 à 15:42

Notre président ne veut pas dénoncer les accords de 68
Et on accepte plus de visa pour des pseudo étudiants
Plus il y'a de morts injustes en France pour notre État est carpette avec ce pays

avatar
Rosali@ le 16/10/2025 à 15:42

Pauvre Monsieur qui était un homme de paix mort parce qu’il était chrétien ?

avatar
La bête immonde le 16/10/2025 à 15:41

Encore et toujours des islamistes haineux (pléonasme) concernés dans cette attaque meurtrière sauvage ?

avatar
Porki le 16/10/2025 à 15:38

Pourquoi chrétien irakien…et pas seulement irakien?

avatar
Bouybar le 16/10/2025 à 15:35

Lyon : un immense drapeau palestinien peint sur les escaliers de la Croix-Rousse.
https://www.lefigaro.fr/lyon/lyon-un-drapeau-palestinien-geant-peint-sur-les-escaliers-de-la-croix-rousse-20251016

