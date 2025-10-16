Meurte du chrétien irakien, Ashur Sarnaya, poignardé sur son fauteuil roulant : nouvelle vague d’interpellations à Lyon

Après la saisie du pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris début octobre, les investigations s’accélèrent et ciblent désormais l’entourage du suspect principal.
Pour rappel, le 10 septembre, Ashur Sarnaya, un chrétien originaire d’Irak et en situation de handicap, avait été poignardé alors qu’il se trouvait sur son fauteuil roulant, au pied de son immeuble dans le 9e arrondissement de Lyon. Une information judiciaire avait été ouverte pour assassinat le 22 septembre. Mais face aux éléments recueillis, le juge d’instruction lyonnais s’est dessaisi du dossier le 9 octobre au profit des magistrats parisiens spécialisés dans les affaires de terrorisme.
Quelques jours plus tôt, un premier suspect, un homme de nationalité algérienne âgé de 28 ans, avait été interpellé dans le sud de l’Italie. C’est autour de cette figure centrale que l’enquête semble désormais se resserrer. Selon une source proche du dossier citée par l’AFP, "plusieurs gardes à vue sont en cours". Une autre source confirme que cinq personnes ont été interpellées ce jeudi 16 octobre à Lyon, toutes ayant eu des contacts avec le suspect arrêté en Italie.
Les magistrats antiterroristes devront désormais déterminer le rôle exact de chacun des individus interpellés et établir si le meurtre d’Ashur Sarnaya s’inscrit dans un projet plus large.
