Meurtre d'Ashur Sarnaya à Lyon : gardes à vue levées pour les cinq Algériens proches du suspect

Interpellées mercredi et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Ashur Sarnaya à Lyon, les cinq personnes ont été laissées libres sans poursuite.
Ces individus, de nationalité algérienne et en situation irrégulière en France, avaient été identifiés comme étant en lien avec le principal suspect de l'affaire, un Algérien arrêté en Italie le 2 octobre dernier.
Les enquêteurs voulaient vérifier s'ils avaient pu l'aider dans la réalisation de son meurtre, ou dans sa cavale à l'étranger, puisqu'ils avaient déterminé qu'ils avaient échangé avec lui autour du 10 septembre, date à laquelle il aurait tué Ashur Sarnaya.
Le motif exact de son passage à l'acte reste flou. Ashur Sarnaya, chrétien irakien en fauteuil roulant, avait été poignardé au cou le 10 septembre dernier alors qu'il était en live sur TikTok en bas de son immeuble de la rue Sergent Michel Berthet dans le 9e arrondissement de Lyon. Le quadragénaire partageait sur les réseaux sociaux des contenus en lien avec sa foi chrétienne. Ce qui lui valait d'être parfois menacé sur TikTok.
Le suspect, toujours détenu en Italie, est au centre d'une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
5 en situation irrégulière et relâchés ! comme ça ils recommenceront ! expulsion immédiate c est mieux nonSignaler Répondre
Ils leur manque surtout la paire en bas à nos politiques...Signaler Répondre
Aucune volonté de traiter le problème migratoire.Signaler Répondre
Des gens ne sont pas sensés être présents sur notre territoire, pourtant on les relâche libres comme l'air.
Quelque chose ne tourne vraiment pas rond
le problème de base est l'application des lois ; nos politicards en empilent depuis des décennies ; mais elles sont souvent inapplicables de part leur complexités et donc inappliquées ; mais ils persistent a en empiler encore plus ... ;mais nous avons voté pour ; non ?Signaler Répondre
Quand est-ce que les français vont prendre conscience de la dangerosité de ces gens et votés avec le bon bulletin de vote ?Signaler Répondre
quelle honte, mais qu'est devenue la France…. Pauvre de Nous...Signaler Répondre
C'est un scandale , c'est un cauchemar , cinq algériens contrôlés en situations irrégulières ,Signaler Répondre
on les relâche dans la nature !
La France devient le pays le plus pourri , le plus pathétique , le plus ignoble , le plus injuste , le plus merdique , le plus pitoyable du monde.
Seuls les citoyens honnêtes sont sanctionnés pour des brotilles ou pour un pet de travers !
La cocotte est en train de bouillir.
Nos lois sont faites et modifiées par ?Signaler Répondre
C'est là le problème de base.
On les relâche parce qu’ils ne sont coupables que d’être en France sans papiers. En gros, tant que t’as pas de preuves de meurtre, t’as encore droit au métro.Signaler Répondre
C'est vrai que grâce à Hollande le délit de séjour irrégulier a été abandonné. Ils peuvent retourner vaquer à leurs occupations. Honte à tous les politiquesSignaler Répondre
5 personnes en situation irrégulière relâchées ? pas de poursuite ? Nos lois sont bancales en FranceSignaler Répondre