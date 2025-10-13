Meurtre de l'irakien Ashur Sarnaya à Lyon : l’enquête transférée au pôle antiterroriste de Paris

Le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon s’est officiellement dessaisi de l’enquête le 9 octobre, au profit du pôle antiterroriste de l’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Une décision intervenue quelques jours après l’interpellation, le 2 octobre dans le sud de l’Italie, d’un homme soupçonné d’être impliqué dans la mort d’Ashur Sarnaya.

Pour rappel, la victime, un chrétien originaire d’Irak et en situation de handicap, avait été poignardée le 10 septembre dans le 9e arrondissement de Lyon. L’enquête, initialement ouverte pour assassinat le 22 septembre, prend désormais une tout autre dimension.

Dans un communiqué commun, le procureur de Lyon Thierry Dran et le procureur national antiterroriste Olivier Christen indiquent : "Au regard des dernières avancées de l’enquête intervenues sur commission rogatoire et couvertes par le secret de l’instruction, le parquet de Lyon a, après en avoir échangé avec le parquet national antiterroriste, étendu par réquisitoire supplétif en date du 9 octobre 2025 l’information judiciaire ouverte le 22 septembre en suite de l’assassinat d’Ashur Sarnaya, aux infractions d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle."