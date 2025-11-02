"Avant de parler, j’attends qu’on me dise ce que l’on me reproche" : le meurtrier présumé d'Ashur Sarnaya peu coopératif

Mis en examen pour assassinat terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle, il s'est brièvement entretenu avec des juges.
Selon Le Figaro, cet Algérien qui vivait dans le 8e arrondissement de Lyon avec d'autres migrants en situation irrégulière s'est montré peu coopératif.
"Avant de parler, j’attends qu’on me dise ce que l’on me reproche", aurait-il déclaré, expliquant s'être rendu en Italie non pas pour fuir les autorités françaises mais pour obtenir des papiers.
Sabri B. avait pourtant quitté précipitamment Lyon le soir-même du meurtre, prenant un BlablaBus jusqu'à Milan.
"Fatigué" et "très stressé" par ce qui lui arrive depuis un mois, l'individu aurait également exigé d'être "traité avec respect" en France, toujours selon nos confrères.
Ce livreur est soupçonné d'avoir tué Ashur Sarnaya le 10 septembre dernier, au pied de l'immeuble de ce dernier dans le quartier de Gorge de Loup dans le 9e arrondissement de Lyon. Chrétien d'Irak revendiqué, la victime était en plein live sur TikTok lorsqu'elle a été poignardée au cou. Elle réalisait de nombreux contenus sur les réseaux sociaux en lien avec sa foi.
C'est désormais le parquet national antiterroriste qui pilote le dossier, le parquet de Lyon s'étant dessaisi de l'affaire.
Oui vous avez raison, sauf que si jamais c'est pas lui on fait quoi?Signaler Répondre
Perso je ne sais pas c'est qui l'a tuer ce pauvre monsieur, je me garderai bien d'émettre un jugement sans preuves definitive..
mais puisqu 'il vous dit qu'il est innocent et qu'il exige du respect !!!!Signaler Répondre
France pays tortionnaire !!
On devrait les empêcher de parler jusqu'à leur procès ces types.Signaler Répondre
Mais tant mieux dans ce cas il s'enfonce un peu plus, ce qui est à vomir c'est qu'il ose dire des choses pareilles...
et en plus il a des exigences. Tous ces gars ne sont en réalité que les premiers soldats de l ombre prets imposer le désordreSignaler Répondre
bah d'avoir quitter ton pays comme un lache, d'etre venu dans un pays sans autorisation ( sans y etre invité ), de commettre des actes delictueux et etre présumé coupable d'avoir oter la vie à un homme, handicapé...enfin t'etre sauvé comme encore un lacheSignaler Répondre