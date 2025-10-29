Chrétien irakien tué à Lyon : le principal suspect mis en examen et écroué en France

Les faits avaient particulièrement choqué. Le 10 septembre dernier, Ashur Sarnaya était poignardé alors qu’il se trouvait sur son fauteuil roulant, au pied de son immeuble situé dans le 9e arrondissement de Lyon. Ce chrétien originaire d’Irak avait l’habitude de proposer sur son compte TikTok du contenu lié à sa foi, ce qu’il faisait au moment du drame.
Un peu moins d’un mois plus tard, le principal suspect dans cette affaire, un homme de nationalité algérienne de 28 ans dont le téléphone avait borné à Lyon, était interpellé en Italie. Quelques jours plus tard, et face aux liens évoqués du suspect avec Daesh, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon se dessaisissait de l’enquête au profit du pôle antiterroriste de l’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Ce lundi, l’affaire a pris un nouveau tournant puisque l’Italie a remis à la France l’individu. "Il a été mis en examen ce mardi des chefs d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle et a été placé en détention provisoire, conformément à nos réquisitions", a fait savoir le Parquet national antiterroriste.
J'aime entendre les "Renaissance" quand ils parlent de "communautarisme"... je me souviens parfaitement de ce que j'avais pu lire lors des dernières municipales par exemple à Roubaix ou il fallait avoir le "vote arabe". Ils prenaient alors dans leurs rangs des individus peu recommandables, après élection ils les ont "éjectés" et on les retrouve chez LFI maintenant.
Tout cela n'est qu'une République Bananière comme je le dis. On fait croire qu'on est en "Démocratie" transparente, équilibrée mais c'est faux. On n'est que sur "l'Intérêt personnel immédiat" et rien de plus.
Je sais... pour faire de la Politique il ne faut pas avoir de "Morale" (cf Machiavel) mais faut il pour cela "vendre" ce qui fait la substance d'un Pays et amener petit à petit vers un conflit interne?
Tout simplement en appliquant les Lois qui permettent déjà de le faire...
la politique n a jamais été une affaire de convictions mais uniquement de circonstances. bref la politique du bouchon qui flotte en même temps que la vague .Signaler Répondre
La commission d'enquête montrera peut être les liens entre politiques et ingérences étrangères.Signaler Répondre
On tape beaucoup et à juste raison sur LFI mais si vous regardez par exemple au niveau municipal vous vous rendez compte rapidement qu'à bas bruit d'autres partis censés être "républicains" l'ont fait aussi assez sans trop de honte pour avoir les votes des "communautés".
Bien sûr Marseille est la "caricature" du système une amie d'origine commorienne de Marseille (les quartiers chauds) me l'a décrit dans le détail c'est parfois assez effrayant.
On n'a rien à envier à une République Bananière il y a juste un "verni fragile" de démocratie pour masquer ses pratiques qui datent déjà de plusieurs décennies.
Les premiers cités protègent leur électorat, le second fait tout pour maintenir les migrants sur ordre des grands parons qui adorent les migrants qu'ils ne déclarent pasSignaler Répondre
- des aides sociales,
- des remises de peine,
- une liberté conditionnelle.
Bon, Algérien, des liens avec Daesh , un musulman qui tue un chrétien,,,,,,,,,toujours pas de réactions de Melanchon,de Doucet , de Bernard et encore moins de l ultra gauche , pas plus que de Macron et autres politiques,,,,,,,ah c'est vrai il ne faut pas se fâcher avec le pays d origine car ils sont nombreux en banlieue.Signaler Répondre
Ces gens sont en France pour imposer leur religion dans la violence! Qui aura le courage de nous en débarrasser ? En tout cas, pas nos politiques actuels trop couards…Signaler Répondre
La christianophobie n'est qu'un sentiment... Pas une réalité...Signaler Répondre
l’auteur présumé de cet horrible acte Algérien ayant des liens avec l’état islamique tres graveSignaler Répondre
La victime aurait été musulmane, tout LFI et l'arrière banc écolo serait en train de vociférer dans les médias.Signaler Répondre
Mais là, nous n'entendons que le silence assourdissant de Doucet.
Et on entend le silence assourdissant des associations de défense des droits de l'homme, et de l'état de droit qui se réveilleront pour dénoncer les conditions de détention du suspect en cherchant les vices de procédure pour le relâcher au plus vite....Signaler Répondre
Ils sacralisent une réelle différence de traitement basée sur la couleur de peau du bourreau..
Que justice passe et que toute la lumière soit faite sur ce crime odieuxSignaler Répondre
Dans ce cas, aucun commentaire des médias pour dire que c'est un crime lié à l'appartenance à la religion chrétienne ?Signaler Répondre
Dans l'autre sens, un chrétien qui tue un musulman, tout le monde crie au scandale.
On attend encore les larmes des membres du LFI pour ce cas de christianophobie...Signaler Répondre
A chaque fois qu'on dit ici qu'on est dans une volonté affirmée de certains pays de mettre le "chao" en France on est zappé.Signaler Répondre
Je ne comprend pas vraiment car cela s'est déjà vu dans de nombreux exemples passés on peut reprendre les actions de Cuba (sous Fidèle) vers les USA quand celui ci vidait ses prisons des pires des délinquants pour les envoyer en Floride.
L'origine du meurtrier? reprenez le mode de fonctionnement du pays d'origine maintenant assez bien décrit par plusieurs journalistes honnêtes : affairisme - armée corrompue - islamisme - un peu de narco etc etc si en plus vous rajoutez les liens étroits qui se sont créés entre ce pays et l'Iran on prend alors une autre dimension.
Il serait intéressant de savoir combien d'individus de ce type dorment et vivent en prison aux frais des contribuables français.Signaler Répondre