Chrétien irakien tué à Lyon : le principal suspect mis en examen et écroué en France

Les faits avaient particulièrement choqué. Le 10 septembre dernier, Ashur Sarnaya était poignardé alors qu’il se trouvait sur son fauteuil roulant, au pied de son immeuble situé dans le 9e arrondissement de Lyon. Ce chrétien originaire d’Irak avait l’habitude de proposer sur son compte TikTok du contenu lié à sa foi, ce qu’il faisait au moment du drame.

Un peu moins d’un mois plus tard, le principal suspect dans cette affaire, un homme de nationalité algérienne de 28 ans dont le téléphone avait borné à Lyon, était interpellé en Italie. Quelques jours plus tard, et face aux liens évoqués du suspect avec Daesh, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon se dessaisissait de l’enquête au profit du pôle antiterroriste de l’instruction du tribunal judiciaire de Paris.

Ce lundi, l’affaire a pris un nouveau tournant puisque l’Italie a remis à la France l’individu. "Il a été mis en examen ce mardi des chefs d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle et a été placé en détention provisoire, conformément à nos réquisitions", a fait savoir le Parquet national antiterroriste.