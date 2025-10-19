Faits Divers

Près de Lyon : un corps retrouvé au fond d'un puits

La macabre découverte a été faite ce samedi matin.

Les gendarmes ont été prévenus qu'un corps gisait au fond d'un puits à Lentilly. Le secteur du chemin du Moiry a donc été bouclé par les enquêteurs pour que le cadavre puisse être remonté.

Son état de décomposition avancé n'a pas permis d'identifier la victime, une autopsie doit avoir lieu dans la semaine.

Selon le Progrès, la question se pose chez les enquêteurs de savoir s'il s'agit ou non de l'agriculteur de Lentilly, disparu depuis la nuit du 30 septembre au 1er octobre durant laquelle ses deux hangars agricoles qu'il n'arrivait pas à vendre ont été victimes d'incendies criminels.

1 commentaire
Ex Précisions le 19/10/2025 à 09:47

Bizarroïde cette affaire
Il faut attendre les résultats de l'enquête

