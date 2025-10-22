Cette place emblématique du 6e arrondissement de Lyon va faire peau neuve

La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont officiellement lancé les travaux de réaménagement de cet espace emblématique, dans la continuité d’un projet co-construit avec les habitants et les commerçants du quartier depuis 2023.

Objectif affiché : redonner vie à la place en la rendant plus végétalisée, rafraîchissante et accessible à tous. Le projet, qui s’inscrit dans la stratégie métropolitaine d’adaptation au changement climatique, prévoit la plantation de 17 nouveaux arbres et la désimperméabilisation de 1 600 m² de surface, pour laisser davantage de place aux sols naturels et à la biodiversité. Au total, plus de 1500 m2 d’espaces verts seront créés.

L’actuel bassin sera remplacé par une fontaine ludique équipée de jets d’eau accessibles au public, favorisant le rafraîchissement estival. Une aire de jeux inclusive, conçue pour accueillir tous les enfants, y compris ceux à mobilité réduite, sera aménagée, de même qu’une allée piétonne au nord de la place, longeant les commerces.

Autour du lycée Édouard-Herriot, le projet prévoit la création d’un parvis apaisé et végétalisé, tandis que les abords de l’église Saint-Pothin accueilleront une zone de convivialité avec un espace de pétanque, du mobilier urbain, des tables de jeux, un baby-foot et des gradins pour s’asseoir. Une zone de végétalisation citoyenne permettra aussi aux habitants de participer directement à l’entretien et à la vie du lieu.

Ces aménagements s’inspirent des expérimentations d’urbanisme transitoire menées l’an passé, lors desquelles riverains et lycéens ont pu tester différents usages et formuler leurs attentes.

Sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon, le chantier représente un investissement global de 3,7 millions d’euros, dont 1,9 million d’euros financé par la Ville. Les travaux se dérouleront sur deux ans, avec une inauguration prévue après l'été 2026.