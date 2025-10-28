Pollution présumée à Décines : la cour d’appel examine le recours contre la centrale Béton Lyonnais ce mardi

Ce mardi, la cour administrative d’appel de Lyon étudiera le recours d’une famille qui réclame la fermeture de la centrale à béton installée sur le site de la Rubina, une zone classée en captage d’eau potable.

Depuis 2019, cette famille, soutenue par plusieurs associations environnementales, conteste l’exploitation de l’entreprise. Béton Lyonnais produit du béton prêt à l’emploi depuis plus de trente ans sur ce site, en vertu d’un récépissé préfectoral délivré le 16 mars 1993. Les riverains demandent aujourd’hui son abrogation, estimant que l’activité industrielle n’a plus sa place sur une zone agricole sensible pour l’approvisionnement en eau de la Métropole.

Les plaignants demandent aujourd’hui son annulation, estimant que cette autorisation n’est plus compatible avec les règles environnementales actuelles.

Le préfet du Rhône avait rejeté cette requête, une position confirmée en février 2023 par le tribunal administratif de Lyon. À l’époque, le rapporteur public avait considéré que les preuves d’une pollution directe ou d’une modification substantielle de l’activité n’étaient pas établies.

Les riverains ont donc interjeté appel. La Régie publique de l’eau, mise en place par la Métropole de Lyon en 2023, s’est invitée dans la procédure en déposant une intervention écrite de soutien aux riverains. L’établissement public souhaite, selon ses termes, "protéger la Rubina", zone stratégique pour l’alimentation en eau potable du territoire.

Avant l’audience, plusieurs militants des collectifs Youth For Climate et Extinction Rebellion Lyon ont annoncé une mobilisation devant la cour pour soutenir la famille et dénoncer les risques environnementaux liés à l’exploitation du site.