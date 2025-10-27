Faits Divers

Lyon : un homme arrêté à la Guillotière après un vol violent sous la menace d’un couteau

Un homme de 36 ans a été interpellé dimanche soir dans le quartier de la Guillotière, à Lyon.

Vers 18 heures, plusieurs individus ont attaqué un passant, place Gabriel-Péri, pour lui dérober son téléphone portable et 200 euros en liquide. Les assaillants ont frappé la victime et l’ont menacée avec un couteau avant de prendre la fuite.

Rapidement alertée, une équipe de la brigade spécialisée de terrain (BST) est intervenue sur place. Grâce aux indications du plaignant, les policiers ont pu reconnaître et interpeller l’un des auteurs présumés.

L’homme, âgé de 36 ans, a été placé en garde à vue pour vol avec violence commis en réunion sous la menace d’une arme.

martine le 27/10/2025 à 20:24

Pourtant, je croyais que le maire avait dit que le quartier était apaisé avec les arbres et les pistes cyclables

Gloupsy le 27/10/2025 à 20:10

MAIS QUE FAIT UN PASSANT à 18 h DE NUIT ! A la Guilliotiere ?
C’est chercher les ennuis !
Respectons les us et coutumes du quartier !

mais quelle idée aussi le 27/10/2025 à 19:58

de franchir les grilles du zoo a la tombée de la nuit

Signaler Répondre

