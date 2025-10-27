Lyon : un homme arrêté à la Guillotière après un vol violent sous la menace d’un couteau

Vers 18 heures, plusieurs individus ont attaqué un passant, place Gabriel-Péri, pour lui dérober son téléphone portable et 200 euros en liquide. Les assaillants ont frappé la victime et l’ont menacée avec un couteau avant de prendre la fuite.
Rapidement alertée, une équipe de la brigade spécialisée de terrain (BST) est intervenue sur place. Grâce aux indications du plaignant, les policiers ont pu reconnaître et interpeller l’un des auteurs présumés.
L’homme, âgé de 36 ans, a été placé en garde à vue pour vol avec violence commis en réunion sous la menace d’une arme.
Pourtant, je croyais que le maire avait dit que le quartier était apaisé avec les arbres et les pistes cyclables
MAIS QUE FAIT UN PASSANT à 18 h DE NUIT ! A la Guilliotiere ?
C’est chercher les ennuis !
Respectons les us et coutumes du quartier !
de franchir les grilles du zoo a la tombée de la nuit
Qu'ils étaient fiers à l'époque à la Guill :
