Réforme des retraites : les Lyonnais dans la rue ce jeudi contre le gel des pensions

Ce jeudi, les retraités lyonnais sont appelés à descendre dans la rue pour protester contre le projet de budget 2026. Le gel des pensions, le doublement des franchises médicales et la remise en cause de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) sont au cœur des inquiétudes.
Plus de 700 000 retraités sans mutuelle risquent de se retrouver en difficulté face à ces changements.
Les syndicats appellent à une mobilisation pour obtenir une hausse générale des pensions de 10 %, leur indexation sur les salaires, un accès universel aux soins, le retour à la retraite à 60 ans avec départs anticipés pour les métiers pénibles, et le maintien des abattements fiscaux pour les retraités.
Le rassemblement a lieu à 14h sur la place de la Comédie dans le 1er arrondissement, puis le cortège prendra la direction de la préfecture, avec pour objectif de faire entendre les revendications des retraités.
