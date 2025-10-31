Opération de sécurisation dans cette gare mal famée de Lyon : plus de 400 contrôles, des dizaines d'interpellations

L’action, pilotée par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, s’inscrivait dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Cette opération "Ville sécurité renforcée" a mobilisé 160 policiers nationaux sur le terrain. Elle fait suite à d’autres interventions similaires déjà menées dans plusieurs secteurs de la métropole, notamment aux Terreaux, à la Guillotière, à la Part-Dieu, à Meyzieu, Rillieux-la-Pape, Bron, Villeurbanne, Vénissieux, Oullins-Pierre-Bénite et Saint-Priest.

Au total, 409 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre et les contrôleurs des transports publics. 33 individus ont été interpellés, dont plusieurs pour trafic de stupéfiants ; 6 ont été placés en garde à vue et 4 déférés. Par ailleurs, 8 étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières.

Les policiers ont également dressé 13 amendes forfaitaires délictuelles, dont 8 pour usage de stupéfiants, 4 pour défaut d’assurance et 1 pour défaut de permis de conduire.

A noter également que deux commerces du quartier ont été contrôlés au cours d’opérations antifraude : une infraction pour non-conformité des caisses et une autre pour travail dissimulé ont été relevées.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a tenu à féliciter l’ensemble des services mobilisés pour cette nouvelle opération, saluant leur engagement "au service des habitants".