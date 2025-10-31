Faits Divers

Opération de sécurisation dans cette gare mal famée de Lyon : plus de 400 contrôles, des dizaines d'interpellations

Opération de sécurisation dans cette gare mal famée de Lyon : plus de 400 contrôles, des dizaines d'interpellations - DR DIPN69

Une importante opération de sécurisation a été menée entre mardi et jeudi dans le quartier de la gare de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon.

L’action, pilotée par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, s’inscrivait dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Cette opération "Ville sécurité renforcée" a mobilisé 160 policiers nationaux sur le terrain. Elle fait suite à d’autres interventions similaires déjà menées dans plusieurs secteurs de la métropole, notamment aux Terreaux, à la Guillotière, à la Part-Dieu, à Meyzieu, Rillieux-la-Pape, Bron, Villeurbanne, Vénissieux, Oullins-Pierre-Bénite et Saint-Priest.

Au total, 409 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre et les contrôleurs des transports publics. 33 individus ont été interpellés, dont plusieurs pour trafic de stupéfiants ; 6 ont été placés en garde à vue et 4 déférés. Par ailleurs, 8 étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières.

Les policiers ont également dressé 13 amendes forfaitaires délictuelles, dont 8 pour usage de stupéfiants, 4 pour défaut d’assurance et 1 pour défaut de permis de conduire.

A noter également que deux commerces du quartier ont été contrôlés au cours d’opérations antifraude : une infraction pour non-conformité des caisses et une autre pour travail dissimulé ont été relevées.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a tenu à féliciter l’ensemble des services mobilisés pour cette nouvelle opération, saluant leur engagement "au service des habitants".

gare de vaise

avatar
Tunistar le 31/10/2025 à 20:20

409 contrôle 6 garde a vue et ba qui va payer la note de cette opération pour 6 garde a vue je dit pas bravo

avatar
Amen le 31/10/2025 à 19:50

Il est indéniable qu'il faille féliciter les policiers pour leur super travail sur tous les terrains de France , mais pour quels résultats , quel avenir ?
Ces contrôles sont des gouttes d'eau dans un océan pollué , gangréné , pourri de l'intérieur.
C'est trop tard , il serait plus judicieux de protéger les rares endroits qui n'ont pas encore été attaqué par ce cancer d'humanité complètement incontrôlable !

avatar
Oui mais, le 31/10/2025 à 19:04

Et celle de Vénissieux, c'est pour quand ?

avatar
Rutila le 31/10/2025 à 18:56

Il était temps, les dealers squattent les paliers du parc relais en toute impunité. C’est guère mieux à Gorge de loup d’ailleurs.

avatar
Bravo le 31/10/2025 à 18:16

Merci à la préfecture et à nos forces de l'ordre 👍

avatar
Apaisée disiez vous apaisée le 31/10/2025 à 18:12

Mon Dieu !!!!
Mais que se passe t il dans la Métropole Apaisée ???
Tant d'interpellations !!!!
Je ne peux y croire !!!!
Mais qu'en pensé l'adjoint a la sécurité ou peut être est ce l'adjoint a l'insécurité qu'il faudrait interroger

avatar
Ex Précisions le 31/10/2025 à 18:09

Gare mal famée, mais que fait notre ministre des transports ?
A oui, il défend son budget à 7 chiffres pour son aéroport d'Avignon réservé aux jets des riches et payé par le contribuable...

