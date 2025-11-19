Judiciaire

La Ville de Lyon récupère gratuitement un bâtiment emblématique au nez et à la barbe d'une famille

La Ville de Lyon récupère gratuitement un bâtiment emblématique au nez et à la barbe d'une famille
La Ville de Lyon récupère gratuitement un bâtiment emblématique au nez et à la barbe d'une famille - LyonMag

La justice a donné raison à Grégory Doucet.

Et une famille lyonnaise voit son bien lui échapper, après plus d'un siècle d'accord passé avec la mairie.

Pour rappel, cette famille réclamait 1,365 million d'euros d'indemnisation pour la perte d'un bâtiment situé rue Servient, coincé entre la voie de tramway et l'église de l'Immaculée-Conception. En 1910, la Ville de Lyon autorisait le locataire de la parcelle à construire un petit immeuble d'un étage dont il devenait automatiquement propriétaire. Le bâtiment changeait de main après la Seconde Guerre mondiale. Et un loyer était systématiquement versé à la mairie, tandis que les propriétaires jouissaient de ceux réclamés pour le bâtiment.

Sauf qu'en 2020, Grégory Doucet, fraîchement élu, flairait la bonne affaire. Et décidait de ne pas renouveler le bail historique du terrain, comme c'était traditionnellement fait pour des périodes décennales. Mieux, il ne répondait plus aux courriers et relances des propriétaires inquiets, jusqu'à la fin du contrat en décembre 2021, permettant à la Ville de récupérer le terrain… et par ricochet de l'immeuble construit dessus.

Pour le tribunal de Lyon, la manipulation des Verts s'est faite dans les clous. Et la demande d'indemnisation de la famille dépossédée de son bâtiment de 350 m2 est irrecevable, car seul le constructeur de 1910 aurait pu la réclamer. Or, il est mort depuis des lustres.

La famille repart donc du tribunal sans son bâtiment, sans son 1,365 million d'euros d'indemnisation et avec la condamnation à verser 2000 euros à la Ville de Lyon au titre des frais de procédure.

On ne sait pas encore si la famille compte ou non faire appel de cette première décision de justice.

Reste à savoir ce que l'exécutif écologiste prévoit de faire avec ce petit immeuble tombé du ciel, et situé dans un quartier prisé, en face de la préfecture du Rhône.

0-50 sur 111 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ℒe SEℜVAℒ le 21/11/2025 à 13:13

Des collectivités un peu trop gourmandes?

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 21/11/2025 à 10:45
Vous vouliez une nouvelle preuve ? La voilà ! a écrit le 20/11/2025 à 22h23

Mais qu'est-ce tu fais ici à perdre ton temps et ton âme dans ce torchon de drouate ?
Personne ne t'empêche de lire l'Huma ou Médiapart.
Quant aux articles tendancieux sur la délinquance, soit LM publie des agressions totalement inventées et il faut alors les poursuivre en justice, soit c'est vrai et je ne vois pas pourquoi tu la ramènes. C’est le fait de donner la nationalité des délinquants et de préciser qu’ils sont sous OQTF qui te gêne ?
Tu veux faire comme le troll à 2 neurones LFI 69 qui se plaint chaque fois qu'on ferme un gourbi tenu par une "personne issue de la diversité" (selon ses mots) et qui ne dit rien quand c'est un "de souche" qui est fautif ?

Gôcho un jour, gôcho toujours

C'est sûrement un lecteur de rue89.
Pour lui, c'est le genre de lecture qui est juste et représentative.

Signaler Répondre
avatar
CSC le 21/11/2025 à 10:08
Kassos a écrit le 20/11/2025 à 17h59

Vous vivez à côté de logements sociaux, vous ?

oui. j'y est même vécu.
je deviens légitime pour en réclamer plus ou j'ai une autre case à cocher?

Signaler Répondre
avatar
**//+++ FORZA EELV +++//** le 21/11/2025 à 08:10

ça fait du bien de punir les gens...

4 mois pour sauver Ville Apaisée : Forza EELV !

Signaler Répondre
avatar
Vous vouliez une nouvelle preuve ? La voilà ! le 20/11/2025 à 22:23
Depuis longtemps a écrit le 20/11/2025 à 18h07

Les 4/5 des articles de lyon mag sont très orientés et très sélectionnés (délinquance, opposition politique).
Ici c'est pro aulas et rn et antimairie.
Et que dire des commentaires... très bas de plafond.

Mais qu'est-ce tu fais ici à perdre ton temps et ton âme dans ce torchon de drouate ?
Personne ne t'empêche de lire l'Huma ou Médiapart.
Quant aux articles tendancieux sur la délinquance, soit LM publie des agressions totalement inventées et il faut alors les poursuivre en justice, soit c'est vrai et je ne vois pas pourquoi tu la ramènes. C’est le fait de donner la nationalité des délinquants et de préciser qu’ils sont sous OQTF qui te gêne ?
Tu veux faire comme le troll à 2 neurones LFI 69 qui se plaint chaque fois qu'on ferme un gourbi tenu par une "personne issue de la diversité" (selon ses mots) et qui ne dit rien quand c'est un "de souche" qui est fautif ?

Gôcho un jour, gôcho toujours

Signaler Répondre
avatar
Depuis longtemps le 20/11/2025 à 18:07
FrClaude2 a écrit le 20/11/2025 à 17h25

Je suis entièrement d'accord avec votre remarque.
Apparemment on ne respecte pas la charte déontologique des journalistes, ici.
Mais ce n'est peut-être pas du journalisme.

Les 4/5 des articles de lyon mag sont très orientés et très sélectionnés (délinquance, opposition politique).
Ici c'est pro aulas et rn et antimairie.
Et que dire des commentaires... très bas de plafond.

Signaler Répondre
avatar
Kassos le 20/11/2025 à 17:59
CSC a écrit le 20/11/2025 à 17h13

un propriétaire qui veut récupérer son bien est un dictateur?
on est nombreux dans ce cas alors.
les locataires du terrain étaient prévenus depuis la signature du bail qu'il avait une fin.
les locataires du terrain ont bien eu l'info puisqu'ils ont saisi le tribunal administratif.

pour en faire des logements sociaux?
pourquoi pas si ca peut aider des familles en difficulté plutôt que d'enrichir un commerçant.

et puis c'est pas s'il n'y avait pas de commerces vides à lyon.

Vous vivez à côté de logements sociaux, vous ?

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 20/11/2025 à 17:36
Cécile G. a écrit le 20/11/2025 à 16h40

Je n’ai pas d’avis sur la procédure car le tribunal a tranché en ayant bien plus d’éléments que nous tous. Par contre je suis atterrée par le parti pris de l’article. Je pensais que les journalistes devaient juste relater les faits afin d’informer les gens. Ce qui est compatible avec une pointe d'humour ou d’ironie pourquoi pas...mais là on dirait une publication de la famille elle même.

article non signé donc si ca se trouve c'est le cas.

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 20/11/2025 à 17:25
Cécile G. a écrit le 20/11/2025 à 16h40

Je n’ai pas d’avis sur la procédure car le tribunal a tranché en ayant bien plus d’éléments que nous tous. Par contre je suis atterrée par le parti pris de l’article. Je pensais que les journalistes devaient juste relater les faits afin d’informer les gens. Ce qui est compatible avec une pointe d'humour ou d’ironie pourquoi pas...mais là on dirait une publication de la famille elle même.

Je suis entièrement d'accord avec votre remarque.
Apparemment on ne respecte pas la charte déontologique des journalistes, ici.
Mais ce n'est peut-être pas du journalisme.

Signaler Répondre
avatar
CSC le 20/11/2025 à 17:13
Captain a écrit le 20/11/2025 à 17h00

Scandale que personne évoque mais ça devient grave, nous sommes gouverné par des dictateurs cruels des temps modernes ..
Des logements sociaux sont certainement prévus
La Mairie a agit comme elles le fait avec les commerçants ..
sans prévenir ..

un propriétaire qui veut récupérer son bien est un dictateur?
on est nombreux dans ce cas alors.
les locataires du terrain étaient prévenus depuis la signature du bail qu'il avait une fin.
les locataires du terrain ont bien eu l'info puisqu'ils ont saisi le tribunal administratif.

pour en faire des logements sociaux?
pourquoi pas si ca peut aider des familles en difficulté plutôt que d'enrichir un commerçant.

et puis c'est pas s'il n'y avait pas de commerces vides à lyon.

Signaler Répondre
avatar
Captain le 20/11/2025 à 17:00

Scandale que personne évoque mais ça devient grave, nous sommes gouverné par des dictateurs cruels des temps modernes ..
Des logements sociaux sont certainement prévus
La Mairie a agit comme elles le fait avec les commerçants ..
sans prévenir ..

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 20/11/2025 à 16:40
nim a écrit le 20/11/2025 à 10h25

Votre discours brille comme d'habitude par son incohérence, en m'accusant d'une part d'être militant ou chargé de mission, et d'autre part en m'enjoignant d'adhérer à leur parti (il faudrait choisir).

Pour votre gouverne ce sont les excès répétés de ce discours qui m'ont incité à intervenir, votre astroturfing crasse et votre prétention à représenter seul notre ville me gênaient pas mal aux entournures.

On peut être chargé de mission et non adhérents écologistes car il faut récompenser divers alliés, c'est pour cette raison que je vous engage à adhérer au cas où pour voir de l'intérieur comment cela se passe au sein du parti et qui a la parole.

Signaler Répondre
avatar
Cécile G. le 20/11/2025 à 16:40

Je n’ai pas d’avis sur la procédure car le tribunal a tranché en ayant bien plus d’éléments que nous tous. Par contre je suis atterrée par le parti pris de l’article. Je pensais que les journalistes devaient juste relater les faits afin d’informer les gens. Ce qui est compatible avec une pointe d'humour ou d’ironie pourquoi pas...mais là on dirait une publication de la famille elle même.

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 20/11/2025 à 13:12
LéoChater a écrit le 20/11/2025 à 10h02

On doit détruire cette aberration urbanistique est mettre en lumière la magnifique église qui est juste derrière.

Et la loi prévoit même que la démolition en fin de bail doit (théoriquement) être faite au frais du "propriétaire" de la construction (le terrain doit être rendu vide de toute construction)...

Signaler Répondre
avatar
CM n°36 le 20/11/2025 à 12:26
Luc a écrit le 20/11/2025 à 11h42

Vos explications et vos réponses sont remarquables et claires. Merci.
Un conseil, vous perdez votre temps à répondre aux droitardés de LM, ils n'habitent même pas Lyon, ils sont juste aigris de ne plus pouvoir polluer impunément notre centre ville. Quoique fasse la mairie et la métropole ils vocifèrent leurs insultes, pleines de mauvaise foi.
Cordialement

J'adore les récurrents "ils n'habitent même pas Lyon"... Tellement révélateurs...

Signaler Répondre
avatar
oula le 20/11/2025 à 12:20
Jeronimo69 a écrit le 20/11/2025 à 11h31

C'est du communisme pur et dur !

emploi pas des mots que tu ne comprends pas....

Signaler Répondre
avatar
et la marmotte elle met le chocolat.... le 20/11/2025 à 11:54
Jeronimo69 a écrit le 20/11/2025 à 11h31

C'est du communisme pur et dur !

Qu'est-ce qui faut pas entendre comme bêtise.
Au contraire, c'est de l'économie de marché 100% libérée.
L'article est trompeur en utilisant des tournures alambiquées "la famille voit son bien lui échapper", "les manipulations des verts".
La réalité c'est que le terrain et le bâti qui est dessus appartiennent à la mairie de droit.
La réalité c'est que l'immeuble, à vocation professionnelle, a été amorti un nombre incalculable de fois (puisqu'il s'agit d'un bien loué à usage professionnel, pas d'une résidence familiale).
Bref, mon proprio a mis fin à mon bail, il est dans les clous et il me dit de dégager. On est dans la stricte application de la propriété privée => ceci est tout l'inverse du communisme les amis.

Faisons un peu de fiction, imaginons la situation inverse :
Je suis propriétaire d'un terrain en ville, et mes ancêtres ont signé un bail reconductible avec la mairie il y a 100 ans parce que le terrain ne leur rapportait rien. La mairie y a construit un square il y a 100 ans avec un manège qui rapporte 3€ par gamin et par tour depuis lors (autant dire que le manège a été rentabilisé ras la gueule). La situation a changé, le terrain est en plein centre ville, l'immobilier a explosé, le loyer qui m'est imposé est nettement au dessous du prix du marché, bref j'ai le seum comme disent les jeunes.
Le jour où je peux reprendre mon terrain, je ne me gène pas. D'ailleurs j'ai droit à tout ce qui est dessus également, c'était prévu dès le départ... je vois mal des gens m'accuser d'être un communiste, un profiteur, un filou qui fait des manœuvres. Et je serais assez mécontent que la mairie me demande en plus de l'indemniser pour la perte de ce manège qu'elle s'est largement remboursé. Et personne n'y trouverait à redire.

Signaler Répondre
avatar
Luc le 20/11/2025 à 11:42
nim a écrit le 20/11/2025 à 10h25

Votre discours brille comme d'habitude par son incohérence, en m'accusant d'une part d'être militant ou chargé de mission, et d'autre part en m'enjoignant d'adhérer à leur parti (il faudrait choisir).

Pour votre gouverne ce sont les excès répétés de ce discours qui m'ont incité à intervenir, votre astroturfing crasse et votre prétention à représenter seul notre ville me gênaient pas mal aux entournures.

Vos explications et vos réponses sont remarquables et claires. Merci.
Un conseil, vous perdez votre temps à répondre aux droitardés de LM, ils n'habitent même pas Lyon, ils sont juste aigris de ne plus pouvoir polluer impunément notre centre ville. Quoique fasse la mairie et la métropole ils vocifèrent leurs insultes, pleines de mauvaise foi.
Cordialement

Signaler Répondre
avatar
Jeronimo69 le 20/11/2025 à 11:31

C'est du communisme pur et dur !

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 20/11/2025 à 11:06
Coeur de Lyon a écrit le 20/11/2025 à 10h43

Avec la mentalité de certains on s'éclairerait à la bougie et on vivrait dans des huttes ou des grottes....et vous ne pourriez pas troller vos foutaises.

je n'aurais pas le temps de trol... euh d'expliquer la vie aux lecteurs de LM
il faudrait que je chasse mon repas.

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 20/11/2025 à 10:43
0057-109403 a écrit le 20/11/2025 à 10h17

c'est bien de rompre avec les autres maires de Lyon
il y en a un qui a fait passer une autoroute en plein centre ville.

et heureusement qu'il y a des gens qui apporte du changement sinon vous vous déplaceriez encore en char et vous vous habilleriez en toge.

Avec la mentalité de certains on s'éclairerait à la bougie et on vivrait dans des huttes ou des grottes....et vous ne pourriez pas troller vos foutaises.

Signaler Répondre
avatar
nim le 20/11/2025 à 10:25
Jesaistout a écrit le 20/11/2025 à 10h10

Si il est une évidence c'est que vous êtes fervent supporter de notre actuel maire. Peut être même un militant ou un chargé de mission.
Pour donner du crédit aux écologistes je vous engage comme je l'ai fait à adhérer à ce parti et faire connaissance de leurs discours. Ensuite après les avoir sagement écouté, si c'est possible car parfois certains font bondir vous conviendrez peut-être que leur plan de développement est focaliser sur une partie de la population et non pas par intérêt général. Ou plutôt l'intérêt général est celui d'intérêts particuliers.
Continuer à alimenter les commentaires. C'est avec des personnalités comme vous que l'on met sous le tapis des problèmes comme celui de l'insécurité qui est bien un sentiment.

Votre discours brille comme d'habitude par son incohérence, en m'accusant d'une part d'être militant ou chargé de mission, et d'autre part en m'enjoignant d'adhérer à leur parti (il faudrait choisir).

Pour votre gouverne ce sont les excès répétés de ce discours qui m'ont incité à intervenir, votre astroturfing crasse et votre prétention à représenter seul notre ville me gênaient pas mal aux entournures.

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 20/11/2025 à 10:23
MEXX1999 a écrit le 20/11/2025 à 08h01

Vous voulez dire que laisser faire la "racaille" et ne pas la sanctionner ni s'attaquer à elle : cela n'est pas votre préoccupation ni objectif ?

charité bien ordonnée commence par toi même

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 20/11/2025 à 10:21
nim a écrit le 20/11/2025 à 09h56

Cela illustre en effet un maire qui fait son travail au bénéfice de tous les habitants de la ville, alors qu'on a souvent eu des maires plus sensibles aux intérêts d'un petit nombre de notables. Franchement ça se voit pas mal que vos indignations sont sélectives et réduisent la ville à ce cercle de notables.

En effet de quoi ? Quand je parle du fonctionnement des écolos d'une façon plus générale et de leur militantisme qui passe justement avant les intérêts de Lyon ? Ce qui illustre quelque chose c'est le slogan des écolos et de Doucet en particulier : "Lyon ne doit plus être un poids pour la planète".

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 20/11/2025 à 10:17
Coeur de Lyon a écrit le 20/11/2025 à 09h07

Ce que met en avant cette histoire c'est de mettre en évidence une fois de plus le décalage avec les autres maires de Lyon, les militants actuels sont en décalage avec ce qui fait Lyon depuis des lustres de la manière de conduire leur politique militante et rigide aux actes symbolique tels que le voeu aux échevins, après vous êtes ici pour défendre ce clan qui méprise ce qu'est Lyon car ils doivent respecter et faire passer avant tout l'idéologie de leur parti politique.

c'est bien de rompre avec les autres maires de Lyon
il y en a un qui a fait passer une autoroute en plein centre ville.

et heureusement qu'il y a des gens qui apporte du changement sinon vous vous déplaceriez encore en char et vous vous habilleriez en toge.

Signaler Répondre
avatar
échange épistolaire le 20/11/2025 à 10:13
bien d’accord a écrit le 20/11/2025 à 05h52

après il y a la loi et ça je suis désolé mais les locataires savaient que ça leur pendaient au nez. D’ailleurs ils ont essayé de rallier depuis des mois des gens à leur cause par le biais de la presse…
Per contre la méthode de Doucet est à vomir, ne pas répondre aux courriers, ne pas informer de ce qu’il va faire, ça montre comme cet individu est abject et sans valeur.
j’ajoute sans courage car se cache derrière les lois c’est petit petit petit
comme son futur score à la mairie !!!

la mairie : bonjour on va récupérer notre terrain comme prévu dans notre bail.

les proprio 1 er lettre svp
mairie non
les proprio 2eme lettre svp
les proprio 3eme lettre svp
les proprio 4eme lettre svp
les proprio 5eme lettre svp

t'as compris l'idée. est ce la peine de répondre à ces harceleurs alors que la réponse tu leur as deja donné.

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 20/11/2025 à 10:10
nim a écrit le 20/11/2025 à 09h56

Cela illustre en effet un maire qui fait son travail au bénéfice de tous les habitants de la ville, alors qu'on a souvent eu des maires plus sensibles aux intérêts d'un petit nombre de notables. Franchement ça se voit pas mal que vos indignations sont sélectives et réduisent la ville à ce cercle de notables.

Si il est une évidence c'est que vous êtes fervent supporter de notre actuel maire. Peut être même un militant ou un chargé de mission.
Pour donner du crédit aux écologistes je vous engage comme je l'ai fait à adhérer à ce parti et faire connaissance de leurs discours. Ensuite après les avoir sagement écouté, si c'est possible car parfois certains font bondir vous conviendrez peut-être que leur plan de développement est focaliser sur une partie de la population et non pas par intérêt général. Ou plutôt l'intérêt général est celui d'intérêts particuliers.
Continuer à alimenter les commentaires. C'est avec des personnalités comme vous que l'on met sous le tapis des problèmes comme celui de l'insécurité qui est bien un sentiment.

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 20/11/2025 à 10:02

On doit détruire cette aberration urbanistique est mettre en lumière la magnifique église qui est juste derrière.

Signaler Répondre
avatar
nim le 20/11/2025 à 09:56
Coeur de Lyon a écrit le 20/11/2025 à 09h07

Ce que met en avant cette histoire c'est de mettre en évidence une fois de plus le décalage avec les autres maires de Lyon, les militants actuels sont en décalage avec ce qui fait Lyon depuis des lustres de la manière de conduire leur politique militante et rigide aux actes symbolique tels que le voeu aux échevins, après vous êtes ici pour défendre ce clan qui méprise ce qu'est Lyon car ils doivent respecter et faire passer avant tout l'idéologie de leur parti politique.

Cela illustre en effet un maire qui fait son travail au bénéfice de tous les habitants de la ville, alors qu'on a souvent eu des maires plus sensibles aux intérêts d'un petit nombre de notables. Franchement ça se voit pas mal que vos indignations sont sélectives et réduisent la ville à ce cercle de notables.

Signaler Répondre
avatar
Klein le 20/11/2025 à 09:49
**++//+++ FORZA EELV +++//++** a écrit le 20/11/2025 à 08h21

Bravo Greg, Superbe opération pour la sauvetage de de la planète !

Surtout qu'on peur vous faire confiance pour faire un bon usage de ce bâtiment récupéré gratos !
Je sens que vous allez nous trouver un bon projet, bien ficelé, rentable, qui ne va rien coûter et sera dédié au bien être des éco-citoyens de Ville Apaisée...

Pourquoi pas un atelier subventionné de réparation de vélo ?
C'est une piste parmi d'autres...et je suis sur qu'une approche holistique municipale permettra de trouver d'autres bien meilleures idées !

4 Mois pour sauver Ville Apaisée : Forza EELV !

Un atelier de réparation de vélo, ce n'est pas ce qui génère de la valeur et qui porte l'économie vers le haut

Signaler Répondre
avatar
Budy7333 le 20/11/2025 à 09:41

Ignorant que vous êtes tous avec vos commentaires de nous on sait ...
Il va y installer sa famille, sa mère son père sa soeur, détourner des fonds et dans 5 ans il finira devant les tribunaux comme tout les maires de ses grandes villes

Alors arrêtez vos commentaires inutiles et voyez la réalités en face

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 20/11/2025 à 09:07
nim a écrit le 20/11/2025 à 08h56

Là encore c’est un raccourci orienté de cet article.

Le déroulement des faits, tel qu’on le retrouve dans la presse, c’est que la ville a clairement informé les propriétaires qu’elle ne reconduirait pas le bail. C’était son droit, comme confirmé par le tribunal.

Les avocats des propriétaires ont ensuite bombardé les services de la ville en espérant trouver quelqu’un qui re-signerait le bail pour dix ans (auquel cas la ville n’aurait eu aucun recours pendant dix ans) ce qui a logiquement conduit à une interdiction généralisée de leur répondre. Ensuite, une fois qu’ils ont réalisé que la ville ne bougerait pas, et que le droit ne leur accordait rien, ils ont re-bombardé avec des propositions d’indemnisation. On retrouve dans les articles publiés au fil du temps ces propositions d’indemnisation avec les avocats qui font semblant de s’offusquer que la ville ne les accepte pas et ne leur réponde plus.

Ne pas répondre aux relances quand on a un dossier légal solide, qu’on a déjà informé les parties prenantes, et que la moindre réponse ambigüe peut être utilisée contre vous au tribunal, c’est le simple bon sens.

J’ajouterai que si Doucet a eu le mérite de défendre les intérêts de la ville sans céder à la campagne de presse l’échéance du bail était connue depuis longtemps et les services juridiques de la ville avaient sans doute préparé depuis longtemps un dossier pour éviter de se faire empapaouter avec une nouvelle reconduction (comme depuis plus d’un siècle).

Ce que met en avant cette histoire c'est de mettre en évidence une fois de plus le décalage avec les autres maires de Lyon, les militants actuels sont en décalage avec ce qui fait Lyon depuis des lustres de la manière de conduire leur politique militante et rigide aux actes symbolique tels que le voeu aux échevins, après vous êtes ici pour défendre ce clan qui méprise ce qu'est Lyon car ils doivent respecter et faire passer avant tout l'idéologie de leur parti politique.

Signaler Répondre
avatar
Juliie le 20/11/2025 à 09:00
nim a écrit le 20/11/2025 à 08h56

Là encore c’est un raccourci orienté de cet article.

Le déroulement des faits, tel qu’on le retrouve dans la presse, c’est que la ville a clairement informé les propriétaires qu’elle ne reconduirait pas le bail. C’était son droit, comme confirmé par le tribunal.

Les avocats des propriétaires ont ensuite bombardé les services de la ville en espérant trouver quelqu’un qui re-signerait le bail pour dix ans (auquel cas la ville n’aurait eu aucun recours pendant dix ans) ce qui a logiquement conduit à une interdiction généralisée de leur répondre. Ensuite, une fois qu’ils ont réalisé que la ville ne bougerait pas, et que le droit ne leur accordait rien, ils ont re-bombardé avec des propositions d’indemnisation. On retrouve dans les articles publiés au fil du temps ces propositions d’indemnisation avec les avocats qui font semblant de s’offusquer que la ville ne les accepte pas et ne leur réponde plus.

Ne pas répondre aux relances quand on a un dossier légal solide, qu’on a déjà informé les parties prenantes, et que la moindre réponse ambigüe peut être utilisée contre vous au tribunal, c’est le simple bon sens.

J’ajouterai que si Doucet a eu le mérite de défendre les intérêts de la ville sans céder à la campagne de presse l’échéance du bail était connue depuis longtemps et les services juridiques de la ville avaient sans doute préparé depuis longtemps un dossier pour éviter de se faire empapaouter avec une nouvelle reconduction (comme depuis plus d’un siècle).

Merci pour vos explications très factuelles et claires. Dommage que les journalistes ici présents ne fassent pas leur boulot. Tous les commentateurs aigris droitardés de LM s'en donnent à coeur joie.

Signaler Répondre
avatar
nim le 20/11/2025 à 08:56
bien d’accord a écrit le 20/11/2025 à 05h52

après il y a la loi et ça je suis désolé mais les locataires savaient que ça leur pendaient au nez. D’ailleurs ils ont essayé de rallier depuis des mois des gens à leur cause par le biais de la presse…
Per contre la méthode de Doucet est à vomir, ne pas répondre aux courriers, ne pas informer de ce qu’il va faire, ça montre comme cet individu est abject et sans valeur.
j’ajoute sans courage car se cache derrière les lois c’est petit petit petit
comme son futur score à la mairie !!!

Là encore c’est un raccourci orienté de cet article.

Le déroulement des faits, tel qu’on le retrouve dans la presse, c’est que la ville a clairement informé les propriétaires qu’elle ne reconduirait pas le bail. C’était son droit, comme confirmé par le tribunal.

Les avocats des propriétaires ont ensuite bombardé les services de la ville en espérant trouver quelqu’un qui re-signerait le bail pour dix ans (auquel cas la ville n’aurait eu aucun recours pendant dix ans) ce qui a logiquement conduit à une interdiction généralisée de leur répondre. Ensuite, une fois qu’ils ont réalisé que la ville ne bougerait pas, et que le droit ne leur accordait rien, ils ont re-bombardé avec des propositions d’indemnisation. On retrouve dans les articles publiés au fil du temps ces propositions d’indemnisation avec les avocats qui font semblant de s’offusquer que la ville ne les accepte pas et ne leur réponde plus.

Ne pas répondre aux relances quand on a un dossier légal solide, qu’on a déjà informé les parties prenantes, et que la moindre réponse ambigüe peut être utilisée contre vous au tribunal, c’est le simple bon sens.

J’ajouterai que si Doucet a eu le mérite de défendre les intérêts de la ville sans céder à la campagne de presse l’échéance du bail était connue depuis longtemps et les services juridiques de la ville avaient sans doute préparé depuis longtemps un dossier pour éviter de se faire empapaouter avec une nouvelle reconduction (comme depuis plus d’un siècle).

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 20/11/2025 à 08:44
**++//+++ FORZA EELV +++//++** a écrit le 20/11/2025 à 08h21

Bravo Greg, Superbe opération pour la sauvetage de de la planète !

Surtout qu'on peur vous faire confiance pour faire un bon usage de ce bâtiment récupéré gratos !
Je sens que vous allez nous trouver un bon projet, bien ficelé, rentable, qui ne va rien coûter et sera dédié au bien être des éco-citoyens de Ville Apaisée...

Pourquoi pas un atelier subventionné de réparation de vélo ?
C'est une piste parmi d'autres...et je suis sur qu'une approche holistique municipale permettra de trouver d'autres bien meilleures idées !

4 Mois pour sauver Ville Apaisée : Forza EELV !

Le doucet, un imbécile de 1ère, comme tous ces abrutis le soutenant.
Je souhaite que le futur Maire (M.Aulas) rende ce bien à qui de droit, c'est à dire à cette famille.
Doucet, le bon à rien de service, et dont personne ne veut. Dans la catégorie mauvais et pire maire de la Terre entière, c'est le doucet écervelé qui gagne la palme.
Le déchet de l'hôtel de ville va dégager en Mai prochain (voire avant) à coups de pied au c....

Signaler Répondre
avatar
**++//+++ FORZA EELV +++//++** le 20/11/2025 à 08:21

Bravo Greg, Superbe opération pour la sauvetage de de la planète !

Surtout qu'on peur vous faire confiance pour faire un bon usage de ce bâtiment récupéré gratos !
Je sens que vous allez nous trouver un bon projet, bien ficelé, rentable, qui ne va rien coûter et sera dédié au bien être des éco-citoyens de Ville Apaisée...

Pourquoi pas un atelier subventionné de réparation de vélo ?
C'est une piste parmi d'autres...et je suis sur qu'une approche holistique municipale permettra de trouver d'autres bien meilleures idées !

4 Mois pour sauver Ville Apaisée : Forza EELV !

Signaler Répondre
avatar
MEXX1999 le 20/11/2025 à 08:01
Vous vouliez encore une preuve ? La voilà ! a écrit le 19/11/2025 à 22h18

Les droitardés sont les rois pour demander à ce que la racaille respecte le loi, mais quand le droitardé se double d'un bagnolard, là, c'est terminé, il veut faire ce qu'il veut sur la route, au mépris total des autres usagers. La loi il ne la (re)connaît plus.
Dans le cas présent, la loi a-t-elle été bafouée ? NON ! Du coup les droitardés réclament la non-application de la loi.
Et ils réclament de faire passer un intérêt particulier AVANT celui de la ville, ville que pourtant ils ne cessent de soi-disant aimer et défendre.
Droitardé un jour, droitardé toujours.

Vous voulez dire que laisser faire la "racaille" et ne pas la sanctionner ni s'attaquer à elle : cela n'est pas votre préoccupation ni objectif ?

Signaler Répondre
avatar
Intérêt collectif le 20/11/2025 à 07:37
Ex-vdl a écrit le 19/11/2025 à 15h14

Bonjour, C'est moi qui ai géré ce dossier. Les propriétaires du bâtiment avaient bien des difficultés à tracer l'héritage douteux leur ayant permis de conserver ce bâtiment, en payant un loyer ridicule pour le terrain. Il ne s'est agi pour la VDL que d'exercer son droit, légalement, sans mépris ni entourloupe ni complaisance des juges. Combien d'autres familles bénéficient de terrains "bien négociés" ou mal acquis, à une époque où il était facile d'escroquer les municipalités sans jamais en payer le prix??? Je vous assure, pour cette fois, la Municipalité a agi dans l'intérêt des Lyonnais, sans que rien ne puisse lui être reproché. C'est plutôt le fait d'avoir laisser perdurer cette opération pendant plus d'un siècle qui était problématique....

Merci pour ces précisions qui nous éclairent.

Signaler Répondre
avatar
pifou le 20/11/2025 à 07:36
nim a écrit le 19/11/2025 à 17h59

Les HCL louent le foncier à un prix modique pour aider au logement des Lyonnais.

Les accords Sudreau Pradel précisent qu’à l’échéance du bail les HCL, s’ils ne reconduisent pas, prennent à leur charge la démolition et le relogement des occupants. Cela est beaucoup plus protecteur que le code civil :

art 552 : La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous,
art 555 : Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Évidemment reloger (les occupants réels) n’aide pas à constituer un patrimoine, mais aider à la constitution de patrimoine ne fait par partie de la mission des HCL.

Merci, c’est clair et intéressant

Signaler Répondre
avatar
Enfin un commentaire lisible le 20/11/2025 à 07:34
Vous vouliez encore une preuve ? La voilà ! a écrit le 19/11/2025 à 22h18

Les droitardés sont les rois pour demander à ce que la racaille respecte le loi, mais quand le droitardé se double d'un bagnolard, là, c'est terminé, il veut faire ce qu'il veut sur la route, au mépris total des autres usagers. La loi il ne la (re)connaît plus.
Dans le cas présent, la loi a-t-elle été bafouée ? NON ! Du coup les droitardés réclament la non-application de la loi.
Et ils réclament de faire passer un intérêt particulier AVANT celui de la ville, ville que pourtant ils ne cessent de soi-disant aimer et défendre.
Droitardé un jour, droitardé toujours.

Bravo. Bien envoyé. La loi ne s'applique qu'aux autres pour ces gens là.

Signaler Répondre
avatar
surtout qu ils sont crypto... le 20/11/2025 à 07:34
au nez et à la.... barbe? a écrit le 20/11/2025 à 06h55

houlala!:c est suspect

LFI

Signaler Répondre
avatar
Déchéance lyonnaise le 20/11/2025 à 06:56

Ces verts sont pourris de l’intérieur et pourrissent tout ce qu’ils touchent! Total soutien à cette famille dont l’idéologie de folie de l’extrême gauche a tout détruit! Virons cette extrême gauche du chaos de la mairie en 2026!

Signaler Répondre
avatar
au nez et à la.... barbe? le 20/11/2025 à 06:55

houlala!:c est suspect

Signaler Répondre
avatar
Candle le 20/11/2025 à 06:44

Ce sont bien des dechets biodegradable. De vrais dechets humains. Perso si ça m'arrivait, je prends une pelleteuse et je détruis le bâtiment. Tant pis, je préfère détruire mon bien que de me le faire voler.

Signaler Répondre
avatar
bien d’accord le 20/11/2025 à 05:52
Lyon6973 a écrit le 19/11/2025 à 14h38

C'est dingue quand même, le ton très orienté de cet article ! Du pseudo-journalisme pur et dur...
"Grégory Doucet, fraîchement élu, flairait la bonne affaire", "la manipulation des Verts"...
Comme indiqué dans l'article (au moins ca c'est correct), ce qui s'est passé est tout-à-fait légal, et une mairie, comme tout propriétaire, est en droit de vouloir récupérer son bien à bail échu. C'est le risque, pour un locataire de terrain.
Mais immédiatement, puisqu'il s'agit de ce maire là, de ce parti là, qui n'ont pas bonne presse sur ce site, il faut y voir une manipulation. C'est tout juste si vous ne les accusez pas d'arnaque.
Un traitement fort peu objectif d'une information au fond fort peu intéressante d'ailleurs...

après il y a la loi et ça je suis désolé mais les locataires savaient que ça leur pendaient au nez. D’ailleurs ils ont essayé de rallier depuis des mois des gens à leur cause par le biais de la presse…
Per contre la méthode de Doucet est à vomir, ne pas répondre aux courriers, ne pas informer de ce qu’il va faire, ça montre comme cet individu est abject et sans valeur.
j’ajoute sans courage car se cache derrière les lois c’est petit petit petit
comme son futur score à la mairie !!!

Signaler Répondre
avatar
Odeur de fin de règne... le 20/11/2025 à 02:52

Les Ecologistes sont au bout de leur mandat, ils sont prêts à tout, mais vraiment à tout...

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 19/11/2025 à 23:54
Lyonnais08 a écrit le 19/11/2025 à 17h27

Rappelons qu’à Lyon énormément d’immeubles ne sont pas construits sur leur terrain mais sur celui appartenant aux HCL notamment. Ceci au travers de baux emphytéotiques généralement de 99 ans. Imaginez un peu d’ici quelques décennies que vos petits enfants, qui auront hérité d’un appartement familial découvrent, que d’ici quelques années les HCL récupèrent l’immeuble et donc l’appartement en échange de 0€ …. Doucet vient de briser la confiance en ce système et beaucoup de propriétaires lyonnais devraient commencer à s’inquiéter pour la valeur réelle à terme de leur patrimoine immobilier. Et on ne parle pas ici de multimillionnaires. En conclusion ne jamais acheter un bien qui n’est pas construit sur son terrain ou alors le faire en connaissance de cause et ne pas se laisser endormir par les promoteurs qui éludent le sujet.

Pas aussi "énormément" que vous semblez le penser :
S’il y a quelques centaines d’années, le nombre d’hectares détenu par les HCL se comptent par centaines, la voilure s’est considérablement réduite aujourd’hui. Selon les chiffres des experts, confirmés par les HCL, l’établissement de santé loue aujourd’hui 550 baux, sur 64 hectares de terrain dont 47 à Lyon, essentiellement dans les 3e et 6e arrondissement.

Signaler Répondre
avatar
Augure le 19/11/2025 à 23:34
Lyon6973 a écrit le 19/11/2025 à 14h38

C'est dingue quand même, le ton très orienté de cet article ! Du pseudo-journalisme pur et dur...
"Grégory Doucet, fraîchement élu, flairait la bonne affaire", "la manipulation des Verts"...
Comme indiqué dans l'article (au moins ca c'est correct), ce qui s'est passé est tout-à-fait légal, et une mairie, comme tout propriétaire, est en droit de vouloir récupérer son bien à bail échu. C'est le risque, pour un locataire de terrain.
Mais immédiatement, puisqu'il s'agit de ce maire là, de ce parti là, qui n'ont pas bonne presse sur ce site, il faut y voir une manipulation. C'est tout juste si vous ne les accusez pas d'arnaque.
Un traitement fort peu objectif d'une information au fond fort peu intéressante d'ailleurs...

Sauf que la ils récupèrent un bien qu'ils n'ont même pas payé. Un commerce qui plus est.
Ces gens-là auraient peut être voulu vendre afin d'avoir retraite correcte ? Ils seront bon qu'avec ce que leur versera les URSAFF. C'est à dire.... 3xrien.
De plus aucun dédommagement.
C'est peut être la loi mais c'est immoral.

Signaler Répondre
avatar
Augure le 19/11/2025 à 23:29
J6 a écrit le 19/11/2025 à 18h00

Il leur suffit de squatter sans rien payer...en plus on est en trêve hivernale...pas de famille dehors...on va voir si leur adage est universel ou à géométrie variable

Il s'agit d'un commerce. Pas de trêve hivernale pour les commerces

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 19/11/2025 à 23:08
Lyonnais08 a écrit le 19/11/2025 à 17h27

Rappelons qu’à Lyon énormément d’immeubles ne sont pas construits sur leur terrain mais sur celui appartenant aux HCL notamment. Ceci au travers de baux emphytéotiques généralement de 99 ans. Imaginez un peu d’ici quelques décennies que vos petits enfants, qui auront hérité d’un appartement familial découvrent, que d’ici quelques années les HCL récupèrent l’immeuble et donc l’appartement en échange de 0€ …. Doucet vient de briser la confiance en ce système et beaucoup de propriétaires lyonnais devraient commencer à s’inquiéter pour la valeur réelle à terme de leur patrimoine immobilier. Et on ne parle pas ici de multimillionnaires. En conclusion ne jamais acheter un bien qui n’est pas construit sur son terrain ou alors le faire en connaissance de cause et ne pas se laisser endormir par les promoteurs qui éludent le sujet.

Au moment de l'acquisition d'un bien construit sur un terrain "loué" (souvent propriété des HCL) les acheteurs sont informés par le notaire. C'est justement un argument important pour justifier le prix des immeubles construits sur "leur terrain propre" ou au moins pour lesquels le bail de location du terrain dure encore pour de nombreuses années.
Au prix du foncier (qu'ils n'ont pas achété) ils ne sont pas perdants.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.