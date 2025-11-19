La Ville de Lyon récupère gratuitement un bâtiment emblématique au nez et à la barbe d'une famille

Et une famille lyonnaise voit son bien lui échapper, après plus d'un siècle d'accord passé avec la mairie.
Pour rappel, cette famille réclamait 1,365 million d'euros d'indemnisation pour la perte d'un bâtiment situé rue Servient, coincé entre la voie de tramway et l'église de l'Immaculée-Conception. En 1910, la Ville de Lyon autorisait le locataire de la parcelle à construire un petit immeuble d'un étage dont il devenait automatiquement propriétaire. Le bâtiment changeait de main après la Seconde Guerre mondiale. Et un loyer était systématiquement versé à la mairie, tandis que les propriétaires jouissaient de ceux réclamés pour le bâtiment.
Sauf qu'en 2020, Grégory Doucet, fraîchement élu, flairait la bonne affaire. Et décidait de ne pas renouveler le bail historique du terrain, comme c'était traditionnellement fait pour des périodes décennales. Mieux, il ne répondait plus aux courriers et relances des propriétaires inquiets, jusqu'à la fin du contrat en décembre 2021, permettant à la Ville de récupérer le terrain… et par ricochet de l'immeuble construit dessus.
Pour le tribunal de Lyon, la manipulation des Verts s'est faite dans les clous. Et la demande d'indemnisation de la famille dépossédée de son bâtiment de 350 m2 est irrecevable, car seul le constructeur de 1910 aurait pu la réclamer. Or, il est mort depuis des lustres.
La famille repart donc du tribunal sans son bâtiment, sans son 1,365 million d'euros d'indemnisation et avec la condamnation à verser 2000 euros à la Ville de Lyon au titre des frais de procédure.
On ne sait pas encore si la famille compte ou non faire appel de cette première décision de justice.
Reste à savoir ce que l'exécutif écologiste prévoit de faire avec ce petit immeuble tombé du ciel, et situé dans un quartier prisé, en face de la préfecture du Rhône.
les locataires du terrain ont bien eu l'info puisqu'ils ont saisi le tribunal administratif.
Je n’ai pas d’avis sur la procédure car le tribunal a tranché en ayant bien plus d’éléments que nous tous. Par contre je suis atterrée par le parti pris de l’article. Je pensais que les journalistes devaient juste relater les faits afin d’informer les gens. Ce qui est compatible avec une pointe d'humour ou d’ironie pourquoi pas...mais là on dirait une publication de la famille elle même.Signaler Répondre
Et la loi prévoit même que la démolition en fin de bail doit (théoriquement) être faite au frais du "propriétaire" de la construction (le terrain doit être rendu vide de toute construction)...Signaler Répondre
L'article est trompeur en utilisant des tournures alambiquées "la famille voit son bien lui échapper", "les manipulations des verts".
La réalité c'est que le terrain et le bâti qui est dessus appartiennent à la mairie de droit.
La réalité c'est que l'immeuble, à vocation professionnelle, a été amorti un nombre incalculable de fois (puisqu'il s'agit d'un bien loué à usage professionnel, pas d'une résidence familiale).
Bref, mon proprio a mis fin à mon bail, il est dans les clous et il me dit de dégager. On est dans la stricte application de la propriété privée => ceci est tout l'inverse du communisme les amis.
Faisons un peu de fiction, imaginons la situation inverse :
Je suis propriétaire d'un terrain en ville, et mes ancêtres ont signé un bail reconductible avec la mairie il y a 100 ans parce que le terrain ne leur rapportait rien. La mairie y a construit un square il y a 100 ans avec un manège qui rapporte 3€ par gamin et par tour depuis lors (autant dire que le manège a été rentabilisé ras la gueule). La situation a changé, le terrain est en plein centre ville, l'immobilier a explosé, le loyer qui m'est imposé est nettement au dessous du prix du marché, bref j'ai le seum comme disent les jeunes.
Le jour où je peux reprendre mon terrain, je ne me gène pas. D'ailleurs j'ai droit à tout ce qui est dessus également, c'était prévu dès le départ... je vois mal des gens m'accuser d'être un communiste, un profiteur, un filou qui fait des manœuvres. Et je serais assez mécontent que la mairie me demande en plus de l'indemniser pour la perte de ce manège qu'elle s'est largement remboursé. Et personne n'y trouverait à redire.
Cela illustre en effet un maire qui fait son travail au bénéfice de tous les habitants de la ville, alors qu'on a souvent eu des maires plus sensibles aux intérêts d'un petit nombre de notables. Franchement ça se voit pas mal que vos indignations sont sélectives et réduisent la ville à ce cercle de notables.Signaler Répondre
Là encore c’est un raccourci orienté de cet article.Signaler Répondre
Le déroulement des faits, tel qu’on le retrouve dans la presse, c’est que la ville a clairement informé les propriétaires qu’elle ne reconduirait pas le bail. C’était son droit, comme confirmé par le tribunal.
Les avocats des propriétaires ont ensuite bombardé les services de la ville en espérant trouver quelqu’un qui re-signerait le bail pour dix ans (auquel cas la ville n’aurait eu aucun recours pendant dix ans) ce qui a logiquement conduit à une interdiction généralisée de leur répondre. Ensuite, une fois qu’ils ont réalisé que la ville ne bougerait pas, et que le droit ne leur accordait rien, ils ont re-bombardé avec des propositions d’indemnisation. On retrouve dans les articles publiés au fil du temps ces propositions d’indemnisation avec les avocats qui font semblant de s’offusquer que la ville ne les accepte pas et ne leur réponde plus.
Ne pas répondre aux relances quand on a un dossier légal solide, qu’on a déjà informé les parties prenantes, et que la moindre réponse ambigüe peut être utilisée contre vous au tribunal, c’est le simple bon sens.
J’ajouterai que si Doucet a eu le mérite de défendre les intérêts de la ville sans céder à la campagne de presse l’échéance du bail était connue depuis longtemps et les services juridiques de la ville avaient sans doute préparé depuis longtemps un dossier pour éviter de se faire empapaouter avec une nouvelle reconduction (comme depuis plus d’un siècle).
Pas aussi "énormément" que vous semblez le penser :Signaler Répondre
S’il y a quelques centaines d’années, le nombre d’hectares détenu par les HCL se comptent par centaines, la voilure s’est considérablement réduite aujourd’hui. Selon les chiffres des experts, confirmés par les HCL, l’établissement de santé loue aujourd’hui 550 baux, sur 64 hectares de terrain dont 47 à Lyon, essentiellement dans les 3e et 6e arrondissement.
Au moment de l'acquisition d'un bien construit sur un terrain "loué" (souvent propriété des HCL) les acheteurs sont informés par le notaire. C'est justement un argument important pour justifier le prix des immeubles construits sur "leur terrain propre" ou au moins pour lesquels le bail de location du terrain dure encore pour de nombreuses années.Signaler Répondre
Au prix du foncier (qu'ils n'ont pas achété) ils ne sont pas perdants.