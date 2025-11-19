La Ville de Lyon récupère gratuitement un bâtiment emblématique au nez et à la barbe d'une famille

Et une famille lyonnaise voit son bien lui échapper, après plus d'un siècle d'accord passé avec la mairie.

Pour rappel, cette famille réclamait 1,365 million d'euros d'indemnisation pour la perte d'un bâtiment situé rue Servient, coincé entre la voie de tramway et l'église de l'Immaculée-Conception. En 1910, la Ville de Lyon autorisait le locataire de la parcelle à construire un petit immeuble d'un étage dont il devenait automatiquement propriétaire. Le bâtiment changeait de main après la Seconde Guerre mondiale. Et un loyer était systématiquement versé à la mairie, tandis que les propriétaires jouissaient de ceux réclamés pour le bâtiment.

Sauf qu'en 2020, Grégory Doucet, fraîchement élu, flairait la bonne affaire. Et décidait de ne pas renouveler le bail historique du terrain, comme c'était traditionnellement fait pour des périodes décennales. Mieux, il ne répondait plus aux courriers et relances des propriétaires inquiets, jusqu'à la fin du contrat en décembre 2021, permettant à la Ville de récupérer le terrain… et par ricochet de l'immeuble construit dessus.

Pour le tribunal de Lyon, la manipulation des Verts s'est faite dans les clous. Et la demande d'indemnisation de la famille dépossédée de son bâtiment de 350 m2 est irrecevable, car seul le constructeur de 1910 aurait pu la réclamer. Or, il est mort depuis des lustres.

La famille repart donc du tribunal sans son bâtiment, sans son 1,365 million d'euros d'indemnisation et avec la condamnation à verser 2000 euros à la Ville de Lyon au titre des frais de procédure.

On ne sait pas encore si la famille compte ou non faire appel de cette première décision de justice.

Reste à savoir ce que l'exécutif écologiste prévoit de faire avec ce petit immeuble tombé du ciel, et situé dans un quartier prisé, en face de la préfecture du Rhône.