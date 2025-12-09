Nouveau sponsor et nouveau site de départ : le Lyon Urban Trail veut voir plus grand

Ne l’appelez plus Lyon Urban Trail mais Radiance Mutuelle Lyon Urban Trail. La célèbre course de trail urbain a désormais un nouveau nom ; celui de son nouveau partenaire Radiance Mutuelle.

Il ne s’agit pas de la seule nouveauté pour l’évènement qui se déroule de nuit en novembre et au mois de mars pour la version de jour. Le prochain rendez-vous est d’ailleurs donné le 29 mars 2026 avec un nouveau site de départ au niveau du quai Fulchiron. Il se faisait jusqu’à maintenant sur le site antique de Fourvière.

Avec ce changement, le Radiance Mutuelle Lyon Urban Trail espère accueillir plus de 12 000 participants contre 9500 lors des dernières éditions. Quatre distances seront proposées : 38, 28, 18 et 12 kilomètres avec une arrivée qui restera sur la place Saint-Jean.

A noter que les inscriptions ouvriront le jeudi 11 décembre à 14h.