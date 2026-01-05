Lyon : l’ASUL Lyon Volley quitte Gerland et s’installe au gymnase Mado Bonnet

C’est un tournant pour le volley-ball de haut niveau à Lyon. L'ASUL Lyon Volley va désormais évoluer au gymnase Mado Bonnet, dans le 8ᵉ arrondissement, après plusieurs décennies passées au Palais des Sports de Gerland.

La Ville de Lyon et le club ont officialisé cette nouvelle implantation ce lundi, marquant une étape structurante pour l’association et pour le développement du volley lyonnais.

L’ASUL Lyon Volley, qui évolue désormais en N2, le quatrième échelon national, disputera son premier match officiel dans sa nouvelle salle le dimanche 11 janvier, à 16 heures, avec un derby face à Saint-Étienne. Un rendez-vous symbolique pour inaugurer ce nouvel ancrage, dans un équipement municipal de 1400 places, anciennement utilisé par la LDLC ASVEL Féminin, qui s'était justement installé au Palais des Sports de Gerland fin 2024.

Pour accompagner cette arrivée, la Ville de Lyon a engagé 40 000 euros d’investissements afin d’adapter la salle aux exigences du volley de compétition. Les aménagements comprennent notamment l’installation d’un terrain officiel, la possibilité de disposer de deux terrains d’entraînement, l’achat de matériel de musculation, ainsi que la réfection d’une dalle extérieure dédiée à l’accueil du public.

Ce déménagement s’inscrit dans le cadre du Projet 2030 porté par le club, qui fête plus de 80 ans d’existence. L’objectif affiché est de regrouper sur un même site les fonctions sportives et administratives, d’améliorer les conditions d’entraînement et de renforcer l’attractivité de l’ASUL auprès de ses partenaires, licenciés et supporters.

La présidente du club, Laurence Patet Roubaud, salue "une formidable marque de confiance de la part de la Ville de Lyon" et estime que Mado Bonnet offre "les moyens de nos ambitions" pour "construire l’avenir du volley lyonnais au cœur du 8ᵉ arrondissement".