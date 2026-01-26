Social

Un nouveau pôle des Restos du Cœur va voir le jour à Lyon : la Métropole de Lyon veut accompagner plus de 1600 familles face à la précarité alimentaire

La Métropole de Lyon renforce son engagement contre la précarité alimentaire.

Lors de la commission permanente de ce lundi 26 janvier, les élus métropolitains ont voté l’attribution d’une subvention d’investissement de 120 000 euros à l’association Les Restaurants du Cœur du Rhône pour l’installation d’un nouveau pôle d’activités dans le 7e arrondissement de Lyon, au 163 rue de Gerland.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire du Territoire Lyonnais (PATLy), qui fait de la justice alimentaire un axe prioritaire. Selon le diagnostic territorial réalisé en 2018, un tiers des habitants de la Métropole déclaraient ne pas avoir les moyens de s’alimenter correctement, tandis que 15% affirmaient ne pas manger à leur faim.

Le futur site de Gerland regroupera plusieurs fonctions : un centre de distribution alimentaire, un espace d’aide à la personne ainsi que le siège départemental des Restos du Cœur du Rhône. L’objectif est de mieux répondre à la hausse des besoins constatée dans les 7e et 8e arrondissements, où près de 1600 familles sont déjà accompagnées par l’association.

La subvention métropolitaine financera une partie des travaux de rénovation et d’aménagement du bâtiment, pour un budget global estimé à 330 000 euros. Les interventions prévues concernent notamment la plomberie, l’électricité, le chauffage et le remplacement des menuiseries, afin d’améliorer le confort thermique et les conditions d’accueil des bénéficiaires.

L’an dernier, les Restos du Cœur du Rhône ont distribué 3,49 millions de repas à plus de 31 000 adultes sur le territoire métropolitain. Avec ce nouveau pôle à Lyon, la Métropole entend consolider le maillage associatif local et adapter les dispositifs d’aide alimentaire aux publics les plus fragiles, notamment les familles avec enfants en bas âge.

les elections sont là le 26/01/2026 à 16:48

c'est dingue le nombre de promesses qui sont faites ces temps ci, alors que pendant 6 ans ça été le calme plat.
Si vous connaissez des gens impliqués dans le bénévolat, ils vous diront q'il y a deux types de bénéficaires. Ceux qui ont vraiment besoin de cette aide pour vivre et manger et ceux qui disent que les produits ne sont pas assez bien. Bien sur ceux là ont acces à toutes les aides possibles et ne travaillent pas

Amen le 26/01/2026 à 16:33

C'est très bien , mais il faut faire priorité aux étudiants qui ne mangent pas à leur faim , aux familles qui travaillent , mais qui ne s'en sortent pas , et aux retraités qui touchent une pension inférieure à ceux qui ont des aides multiples et qui ne travaillent pas !

johnny le 26/01/2026 à 16:15

Cool je vais pouvoir postulé pour aidé les gens

Excellente nouvelle le 26/01/2026 à 15:57

C est un déménagement du centre de Lyon Vallée 69007 ou le propriétaire va récupérer les terrains .
La metropole accompagne ce déménagement et c est tres bien comme ça .

Dupon le 26/01/2026 à 15:54

Mais quelle honte cette association..

Lyon avec Zemmour vite le 26/01/2026 à 14:52

Les resto du coeur feraient mieux d accompagner les habitants de l'ouest lyonnais pour les aider à appréhender l'outil informatique.

