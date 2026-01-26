Un nouveau pôle des Restos du Cœur va voir le jour à Lyon : la Métropole de Lyon veut accompagner plus de 1600 familles face à la précarité alimentaire

Lors de la commission permanente de ce lundi 26 janvier, les élus métropolitains ont voté l’attribution d’une subvention d’investissement de 120 000 euros à l’association Les Restaurants du Cœur du Rhône pour l’installation d’un nouveau pôle d’activités dans le 7e arrondissement de Lyon, au 163 rue de Gerland.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire du Territoire Lyonnais (PATLy), qui fait de la justice alimentaire un axe prioritaire. Selon le diagnostic territorial réalisé en 2018, un tiers des habitants de la Métropole déclaraient ne pas avoir les moyens de s’alimenter correctement, tandis que 15% affirmaient ne pas manger à leur faim.

Le futur site de Gerland regroupera plusieurs fonctions : un centre de distribution alimentaire, un espace d’aide à la personne ainsi que le siège départemental des Restos du Cœur du Rhône. L’objectif est de mieux répondre à la hausse des besoins constatée dans les 7e et 8e arrondissements, où près de 1600 familles sont déjà accompagnées par l’association.

La subvention métropolitaine financera une partie des travaux de rénovation et d’aménagement du bâtiment, pour un budget global estimé à 330 000 euros. Les interventions prévues concernent notamment la plomberie, l’électricité, le chauffage et le remplacement des menuiseries, afin d’améliorer le confort thermique et les conditions d’accueil des bénéficiaires.

L’an dernier, les Restos du Cœur du Rhône ont distribué 3,49 millions de repas à plus de 31 000 adultes sur le territoire métropolitain. Avec ce nouveau pôle à Lyon, la Métropole entend consolider le maillage associatif local et adapter les dispositifs d’aide alimentaire aux publics les plus fragiles, notamment les familles avec enfants en bas âge.