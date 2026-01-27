Intervention de police à Vénissieux : une école confinée en urgence après l'utilisation de gaz lacrymogène

Un épisode de tension s’est produit ce vendredi 23 janvier, peu avant 10h30, aux abords de l’école Saint-Exupéry, dans le quartier de la Darnaise aux Minguettes, à Vénissieux.

En cause : une intervention de police ayant conduit à l’usage de gaz lacrymogène à proximité immédiate de l’établissement scolaire. Selon les éléments communiqués, des enseignants ont aperçu un nuage de gaz provenant du boulevard Lénine, le long des rails du tramway T4 qui borde le groupe scolaire accueillant environ 200 élèves. Plusieurs enfants se trouvaient alors dans la cour de récréation. Les équipes éducatives ont immédiatement fait rentrer les élèves à l’intérieur des bâtiments.

Le directeur de l’école indique à nos confrères du Progrès qu’aucun enfant n’aurait, à sa connaissance, inhalé de gaz. Le rectorat confirme qu’aucun souci de santé n’a été signalé à la suite de cet épisode.

Cette version est toutefois contestée par des parents d’élèves. Plusieurs d’entre eux dénoncent une intervention survenue en pleine récréation et assurent que des enfants se sont plaints auprès de leurs familles d’avoir toussé ou pleuré à ce moment-là.

Les forces de l’ordre intervenaient ce matin-là pour sécuriser un secteur connu pour abriter un point de deal. Les policiers auraient été pris à partie par un groupe, provoquant la formation d’un attroupement. Pour disperser le rassemblement, les policiers ont fait usage de moyens lacrymogènes.

Un individu a été interpellé et placé en garde à vue pour outrage et menaces de mort réitérées. Les policiers ont déposé plainte. À l’issue de sa garde à vue, l’homme a été remis en liberté le lendemain et devra répondre des faits devant le tribunal judiciaire.