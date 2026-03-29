Près de Lyon : pensant bien faire, ils déplacent le barbecue… et s’intoxiquent

L’après-midi conviviale a brutalement tourné court à Villefranche-sur-Saône, ce samedi 28 mars.

Alors que la pluie s’invitait à leur rassemblement, plusieurs personnes ont choisi de se replier à l’intérieur d’un pavillon situé rue de Constantine. Problème : le barbecue a été déplacé avec eux sous le toit.

Peu avant 16h, les premiers signes d’un malaise collectif alertent. Rapidement, la piste d’une intoxication au monoxyde de carbone est évoquée. Face à la situation, d’importants moyens de secours sont déployés, mobilisant pompiers et équipes du SAMU.

Au total, huit adultes (quatre hommes et quatre femmes) ont été transportés vers différents hôpitaux de la région en urgence relative, précise le Progrès. Trois autres personnes, plus légèrement touchées, ont rejoint les urgences par leurs propres moyens.

Selon les premiers éléments, l’état des victimes se voulait rassurant. Les opérations se sont poursuivies jusqu’en fin d’après-midi, avec un dernier contrôle effectué vers 17h30 afin d’écarter tout danger résiduel dans l’habitation.