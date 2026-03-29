Faits Divers

Près de Lyon : pensant bien faire, ils déplacent le barbecue… et s’intoxiquent

Près de Lyon : pensant bien faire, ils déplacent le barbecue… et s’intoxiquent
Près de Lyon : pensant bien faire, ils déplacent le barbecue… et s’intoxiquent - LyonMag

Un réflexe malheureux face aux intempéries.

Tags :

barbecue

2 commentaires
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kool le 29/03/2026 à 09:16

Des sans cerveau !!!!

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Aurélien Taschié le 29/03/2026 à 09:12

La merguez tue partout....

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