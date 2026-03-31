À Lyon, APRIL accélère sa transformation avec l’intelligence artificielle

Le courtier lyonnais APRIL confirme sa dynamique. Dans un environnement économique incertain, le groupe a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires de 907 millions d’euros, en hausse de 5,5%. Une progression qui s’inscrit dans une stratégie assumée de diversification et d’expansion internationale.

Cette performance repose sur plusieurs moteurs. Le groupe met en avant la complémentarité de ses activités, mais aussi la montée en puissance de son pôle épargne et gestion de patrimoine. Avec 17 milliards d’euros d’encours gérés et 3 300 collaborateurs, APRIL consolide sa position sur le marché du courtage.

Autre indicateur clé : un quart des revenus est désormais réalisé à l’international.

L’année 2025 marque une étape importante dans le développement mondial du groupe. APRIL a lancé de nouvelles activités en Égypte, à Abu Dhabi et au Qatar, portant sa présence à 25 pays. Le groupe prévoit déjà de nouvelles implantations en 2026, notamment en Malaisie, au Kenya et au Mexique.

L’intelligence artificielle au cœur du virage stratégique

Au-delà des résultats financiers, APRIL amorce un tournant technologique. Après avoir modernisé ses infrastructures ces dernières années, le groupe place désormais l’intelligence artificielle au cœur de son modèle. Plusieurs outils ont déjà été déployés, notamment un assistant virtuel destiné aux courtiers partenaires, capable de répondre rapidement aux questions commerciales.

L’automatisation de certaines processus, comme la lecture de documents, permet également de réduire les délais de traitement et de concentrer les équipes sur des tâches plus complexes.

Pour son président, Eric Maumy, cette trajectoire repose sur un double levier : l’innovation et l’internationalisation.

APRIL entend poursuivre ses investissements dans l’intelligence artificielle et accélérer son développement à l’étranger, avec l’ambition de s’imposer comme un acteur de référence à l’échelle mondiale.