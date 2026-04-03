Lyon : la mairie de cet arrondissement ferme pour un an et demi de travaux, où déménagent les différents services ?

La mairie du 9e arrondissement s’apprête à disparaître du paysage, au moins temporairement. Le bâtiment de Valmy, inauguré en 1974, va faire l’objet d’une rénovation globale destinée à le remettre aux standards actuels, tant sur le plan énergétique que fonctionnel.

Avant même le lancement du chantier, les habitants devront s’adapter à une première étape : la fermeture complète de l’équipement, programmée du vendredi 3 avril à midi jusqu’au 18 avril inclus. Une période de transition pendant laquelle une permanence sera assurée à la mairie annexe de La Duchère.

À partir du 20 avril, les services municipaux rouvriront, mais ailleurs. C’est à l’espace Jean Couty, dans le quartier de Gorge de Loup, que les démarches administratives seront désormais assurées pendant toute la durée des travaux.

Les cérémonies de mariage, elles, seront transférées à l’Agora, place du Marché.

Derrière cette organisation provisoire, la Ville engage un chantier d’ampleur. Le bâtiment actuel, devenu inadapté, doit être entièrement repensé. Les travaux porteront d’abord sur la performance énergétique, avec la réfection des toitures, le remplacement des menuiseries et la modernisation des systèmes de chauffage et de ventilation.

Mais l’enjeu est aussi d’améliorer l’accueil du public. Les espaces seront réorganisés pour simplifier les parcours, avec la création de nouvelles salles d’attente et de bureaux partagés, capables d’accueillir à la fois des entretiens confidentiels et des permanences.

Ce chantier, qui se déroulera en site non occupé, doit s’étaler sur un an et demi. La livraison du bâtiment rénové est attendue à l’été 2027.

À terme, la mairie du 9e doit devenir un équipement plus lisible, plus accessible et plus adapté aux usages actuels. En attendant, les habitants devront composer avec une mairie délocalisée.