Environnement

Près de Lyon : le Safari de Peaugres annonce la naissance de deux bébés hyènes

Près de Lyon : le Safari de Peaugres annonce la naissance de deux bébés hyènes
Près de Lyon : le Safari de Peaugres annonce la naissance de deux bébés hyènes - DR

Il s’agit des deux premières naissances recensées en France cette année.

Le WOW Safari Peaugres a annoncé ce mercredi la naissance de deux bébés hyènes tachetées, une espèce encore peu représentée en parc animalier. 

Ces naissances s’inscrivent dans un programme européen de conservation. Les petits sont nés dans une tanière aménagée, où leur mère les a gardés à l’abri durant leurs premières semaines. 

Ils commencent désormais à sortir progressivement, toujours sous sa surveillance. "Les visiteurs peuvent observer, sans les déranger, les hyènes au plus près grâce au tunnel en verre qui traverse leur espace", précise le parc.

A noter cette particularité de l’espèce : les bébés hyènes naissent les yeux ouverts et avec des dents déjà visibles, ce qui est rare chez les mammifères.

Ils présentent également un pelage noir à la naissance, qui évolue dans les premiers mois vers une fourrure sable tachetée.

Souvent associée à une image négative, la hyène joue pourtant un rôle essentiel dans son milieu naturel en consommant les carcasses, contribuant ainsi à limiter la propagation de maladies.

Tags :

hyènes

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Safari de Peaugres

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