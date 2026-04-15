Lyon 3e : un homme interpellé avec une machette à proximité d’une crèche

L’intervention s’est déroulée mardi 14 avril, en début d’après-midi, dans le quartier Garibaldi, à Lyon. Vers 13h45, les agents de la police municipale ont été appelés pour un individu en possession d’une arme blanche sur la voie publique, rue du Diapason.

Sur place, les policiers ont interpellé un homme âgé de 42 ans, rapporte le Progrès. Celui-ci circulait avec une machette à proximité immédiate d’une crèche, une situation qui a suscité une vive inquiétude dans ce secteur fréquenté.

Le suspect a été placé en garde à vue afin d’être entendu par les enquêteurs. À l’issue de son audition, il a été remis en liberté.

Aucun blessé n’a été recensé dans cette affaire et, à ce stade, aucune plainte n’a été déposée. L’homme devra toutefois répondre ultérieurement des faits de port d’arme devant le tribunal judiciaire de Lyon.