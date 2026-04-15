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Lyon 3e : un homme interpellé avec une machette à proximité d’une crèche

Lyon 3e : un homme interpellé avec une machette à proximité d’une crèche
Lyon 3e : un homme interpellé avec une machette à proximité d’une crèche

Une scène inquiétante en pleine journée dans les rues de Lyon.

L’intervention s’est déroulée mardi 14 avril, en début d’après-midi, dans le quartier Garibaldi, à Lyon. Vers 13h45, les agents de la police municipale ont été appelés pour un individu en possession d’une arme blanche sur la voie publique, rue du Diapason.

Sur place, les policiers ont interpellé un homme âgé de 42 ans, rapporte le Progrès. Celui-ci circulait avec une machette à proximité immédiate d’une crèche, une situation qui a suscité une vive inquiétude dans ce secteur fréquenté.

Le suspect a été placé en garde à vue afin d’être entendu par les enquêteurs. À l’issue de son audition, il a été remis en liberté.

Aucun blessé n’a été recensé dans cette affaire et, à ce stade, aucune plainte n’a été déposée. L’homme devra toutefois répondre ultérieurement des faits de port d’arme devant le tribunal judiciaire de Lyon.

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machette

2 commentaires
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tout a fait le 15/04/2026 à 19:15
Ex Précisions a écrit le 15/04/2026 à 18h47

Ben quoi à Lyon, "qui ne se promène pas sans sa machette n'est pas lyonnais, nais" ;-)

c'est indispensable pour se déplacer dans la jungle

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Logique le 15/04/2026 à 18:49

J'espère qu'il l'ont relâcher avec sa machette au moins

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Ex Précisions le 15/04/2026 à 18:47

Ben quoi à Lyon, "qui ne se promène pas sans sa machette n'est pas lyonnais, nais" ;-)

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