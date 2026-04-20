Concerts, cuisine, spectacles… le Mois de l’Europe approche dans la Métropole de Lyon

L’Europe s’invite partout dans Lyon… pendant plus d’un mois. Du 28 avril au 31 mai, la Métropole de Lyon déploie la 6e édition du Mois de l’Europe, avec une ambition simple : faire vivre concrètement la diversité du continent.

Au total, 60 événements sont annoncés dans 36 lieux, portés par une trentaine de partenaires. Concerts, ateliers culinaires, spectacles ou rencontres : la programmation se veut large et accessible.

Ici, pas de discours institutionnel en vitrine. L’idée est plutôt de montrer comment l’Europe se vit au quotidien, à travers les langues, la culture ou les échanges.

Trois thèmes traversent cette édition : le vivre-ensemble, la création artistique et la coopération entre territoires.

Le coup d’envoi sera donné le 28 avril à la Cité internationale de la gastronomie, au Grand Hôtel-Dieu.

Au programme : des contes venus de plusieurs pays européens, racontés par de jeunes participants au programme Erasmus, suivis d’un buffet inspiré des spécialités du continent.

Parmi les rendez-vous marquants : une exposition sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’hôtel de Métropole, une simulation du Parlement européen avec des collégiens ou encore une soirée de clôture dédiée à la culture ukrainienne dans le 7e arrondissement.

Entre les deux, les initiatives se multiplient : théâtre plurilingue, événements sportifs, rencontres littéraires…

Pendant un mois, l’Europe ne sera plus seulement une idée ou une institution. Elle se vivra dans les rues, les salles de spectacle et les assiettes.