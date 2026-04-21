Lundi, une opération de gendarmerie menée dans la zone industrielle de Mi-Plaine, à Saint-Priest, a permis de retrouver la trace de deux utilitaires dérobés durant le week-end dans la Loire.

Les véhicules avaient été volés dans une entreprise située à Saint-Just-Saint-Rambert. Pour les localiser, les militaires ont pu s’appuyer sur un traceur installé sur l’un des utilitaires, précise le Progrès. Le dispositif a conduit les enquêteurs jusqu’à la périphérie lyonnaise, à la limite entre Saint-Priest et Chassieu.

Sur place, les gendarmes — venus notamment de Montbrison et de Saint-Just-Saint-Rambert, avec le renfort du PSIG de Bron — ont découvert les restes des camionnettes dans une décharge sauvage située à proximité d’une aire d’accueil de gens du voyage.

Les utilitaires avaient été entièrement démontés : seuls des châssis et deux cabines ont pu être récupérés. Selon la gendarmerie, les occupants de l’aire voisine ne sont pas impliqués dans cette affaire.

L’enquête se poursuit pour identifier les auteurs de ces vols et du démantèlement des véhicules.