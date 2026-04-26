Le Grand Mâchon revient en force au Matmut Stadium avec un objectif record de 2 500 participants

Après une pause en 2025, ce rendez-vous emblématique de la tradition lyonnaise reprend ses quartiers au Matmut Stadium, l’antre du LOU rugby pour une sixième édition qui s’annonce particulièrement suivie.

Dérivé du mot mâcher, le Mâchon tire ses origines de la grande période ouvrière de Lyon durant laquelle on pouvait avoir l’habitude de réaliser un repas matinal très copieux. Le Grand Mâchon se veut donc être l’héritage direct de l’histoire gastronomique de la ville.

Créé en 2018, cet événement festif et gastronomique, inspiré des mâchons, attire chaque année un public croissant. Lors de la précédente édition en 2024, 1 600 convives s’étaient réunis. Cette fois-ci ils devraient être 2 500 à y participer.

Au-delà de l’aspect convivial, la dimension solidaire reste au cœur du projet. Les recettes générées seront entièrement reversées à plusieurs associations engagées, notamment à ASAP for children, Un Petit bagage d’amour, et aussi pour À Vélo sans âge. L’événement poursuit ainsi son objectif de mêler gastronomie, circuit court et engagement, afin "de donner tout son sens à cette fête”, confirment les organisateurs.

Ce moment décrit comme “convivial, simple et inspiré des fêtes des guinguettes” débutera dès 8h du matin pour pouvoir commencer à déguster les spécialités lyonnaises dès 9h. Au menu, de la terrine en entrée, suivie du plat principal saucisson lentilles avec sa sauce au vin. Du Saint-Marcellin et une tarte au sucre viendront clore ce repas festif, ponctué par la présence d’un orchestre et d’un DJ.

Au total, ce sont huit fournisseurs lyonnais de gastronomie qui s’organisent pour mettre au jour “le plus Grand Mâchon du monde”.

Le Grand Mâchon se déroule sur le Village du Matmut Stadium et son parvis. L’idée de réaliser ce repas directement sur la pelouse est “déjà évoquée pour les prochaines éditions”.

La billetterie ouvrira le 28 avril 2026 à 10h. Le montant d’une participation à cet événement sera de 35 euros.

Lors de la dernière édition, il n’avait fallu que 4 minutes pour vendre la totalité des entrées disponibles. Le nombre de places pour cet évènement a donc été augmenté afin de respecter l’esprit populaire de ce type de repas traditionnel.