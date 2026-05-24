Nord de Lyon : une voiture avec trois enfants à bord finit contre un arbre, deux hélicoptères déployés

Un accident de la circulation a nécessité l’intervention d’importants moyens de secours ce samedi 23 mai à Saint-Clément-de-Vers (Rhône), au nord de Lyon, à proximité de la Saône-et-Loire.

Les faits se sont produits vers 18h15 sur la route des Jugnets. Selon les premiers éléments, un seul véhicule est impliqué dans cette sortie de route. À bord de la voiture électrique se trouvaient cinq personnes : deux adultes et trois enfants, vraisemblablement issus d’une même famille.

Le véhicule a quitté la chaussée avant de terminer sa course dans un fossé, contre un arbre.

C’est le conducteur lui-même qui a donné l’alerte auprès des secours. Ne parvenant pas à situer précisément l’endroit de l’accident, il a finalement pu être géolocalisé, précise le Progrès.

Face à la situation, les sapeurs-pompiers ont engagé un important dispositif, comprenant notamment deux hélicoptères dépêchés sur place par précaution. Dans le choc, une mère de famille et sa fille ont été blessées. Leur état n’inspirait toutefois pas d’inquiétude. Toutes deux ont été prises en charge en urgence relative.

Les premiers contrôles effectués ont par ailleurs confirmé que le conducteur ne circulait ni sous l’empire de l’alcool ni sous l’effet de stupéfiants.