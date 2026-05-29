Lyon : Max Lefrancq-Lumière, petit-fils de Louis Lumière et figure de l’Institut Lumière, est décédé

Une figure du patrimoine cinématographique lyonnais s’est éteinte.

L’Institut Lumière a annoncé ce jeudi la disparition de Max Lefrancq-Lumière, décédé mardi 26 mai à l’âge de 89 ans. Petit-fils de Louis Lumière, il s’était engagé toute sa vie dans la préservation et la transmission de l’héritage familial lié à la naissance du cinéma.

L’annonce a été faite par Irène Jacob, Thierry Frémaux et l’ensemble des équipes de l’Institut Lumière.

Ami de longue date de l’institution lyonnaise, Max Lefrancq-Lumière avait accompagné l’Institut Lumière dès sa création, à l’image d’autres descendants de la famille, Jacques et Maurice Trarieux Lumière.

Au fil des années, il avait participé à de nombreux livres, expositions et films documentaires, collaborant régulièrement avec les équipes de l’Institut autour de la mémoire des pionniers du cinéma.

Depuis 2009, il était également présent à chaque édition du Festival Lumière, où il partageait avec le public ses souvenirs familiaux et son regard sur l’histoire du septième art.

"Les spectateurs adoraient le rencontrer"

Dans un hommage publié ce jeudi, Thierry Frémaux a salué une personnalité attachée à la transmission.

"C’était une grande fierté de voir le petit-fils de Louis Lumière nous être si fidèle. Les spectateurs adoraient le rencontrer, parler avec lui. Il aimait le cinéma et avait un attachement sincère aux artistes qu’il rencontrait", déclare le directeur de l’Institut Lumière.

Il évoque également l’énergie communicative de Max Lefrancq-Lumière et de son épouse Michèle, régulièrement présents lors des rendez-vous organisés par l’institution lyonnaise.

Au-delà du cinéma, Max Lefrancq-Lumière était aussi président de la Société lyonnaise des inventeurs, société savante cofondée par ses aïeux en 1894, soit un an avant la naissance officielle du cinéma et le tournage de Sortie des usines Lumière, considéré comme le premier film du Cinématographe Lumière.

Très attaché à Lyon et au quartier de Monplaisir, il fréquentait régulièrement le Musée Lumière, où il partageait anecdotes et souvenirs, notamment autour de la rue du Premier-Film, récemment réaménagée, qu’il disait retrouver telle qu’il l’avait connue enfant.