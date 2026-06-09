Pourquoi plus de 200 agents ont été déployés pendant deux jours à la Part-Dieu

Les forces de l'ordre ont mené une importante opération de sécurisation dans le quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, entre le 2 et le 3 juin 2026.

Cette intervention s'inscrivait dans le cadre du plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Pour l'occasion, 204 agents ont été mobilisés, dont 160 policiers nationaux, 20 policiers municipaux, 21 agents de la RATP et trois agents des douanes.

Au cours de cette opération baptisée "ville sécurité renforcée", les différents services ont procédé à de nombreux contrôles dans ce secteur particulièrement fréquenté de la métropole lyonnaise.

Selon le bilan communiqué par la préfecture du Rhône, 242 personnes ont été contrôlées. Quatre individus ont été interpellés, dont trois placés en garde à vue.

Neuf étrangers en situation irrégulière

Les contrôles ont également permis d'identifier neuf étrangers en situation irrégulière, qui ont été remis à la Police aux frontières.

Sur le volet routier, les forces de l'ordre ont relevé seize infractions au Code de la route. Deux véhicules ont par ailleurs été placés en fourrière. Dans les transports, 47 verbalisations pour défaut de titre de transport ont été dressées par les agents de la RATP.

Une opération menée dans le cadre du Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) a aussi conduit au contrôle de trois commerces. Une infraction y a été constatée.

Les agents ont enfin établi 29 amendes forfaitaires délictuelles, dont 24 liées à l'usage ou à la détention de stupéfiants. Des sanctions ont par ailleurs été prononcées pour défaut d'assurance, port d'arme, vente à la sauvette et outrage sexiste. Au total, 24 grammes de résine de cannabis ont été saisis.

Le préfet du Rhône Étienne Guyot a tenu à "féliciter l'ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de la ville de Lyon."