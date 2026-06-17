Navigône renforce sa flotte : deux nouveaux bateaux électriques mis en service sur la Saône

La ligne fluviale Navigône monte en puissance.

Un an après son lancement, la liaison exploitée par SYTRAL Mobilités entre Vaise-Industrie et Confluence accueille deux nouveaux bateaux électriques, Le Canut et La Soyeuse, qui viennent compléter les deux navettes déjà en service, Le Gone et La Fenotte.

Cette montée en charge permet à la ligne d’atteindre son offre nominale, avec quatre bateaux circulant simultanément sur la Saône. La fréquence passe ainsi à un départ toutes les 15 minutes aux heures de pointe, contre 30 minutes auparavant.

Selon SYTRAL Mobilités, près de 200 000 trajets ont été effectués depuis la mise en service de Navigône. La ligne relie le nord et le sud de Lyon sur un parcours de 6,2 kilomètres, traversant notamment Saint-Vincent et les Terrasses Presqu’île.

Le trajet dure 20 minutes entre Vaise-Industrie et les Terrasses Presqu’île et 37 minutes jusqu’à Confluence.

Les nouveaux bateaux ont été construits aux Sables-d’Olonne et équipés de batteries produites à moins de 30 kilomètres de Lyon. Profilées comme des catamarans, les navettes ont été conçues pour limiter les nuisances sonores et le batillage sur la Saône.

Le projet a bénéficié d’une aide de 890 000 euros de l’ADEME et de Voies navigables de France, destinée à compenser le surcoût lié à la motorisation électrique.

Chaque bateau peut accueillir 90 passagers, dont 55 places assises à l’intérieur, et dispose de prises USB et 220 volts, connexion Wi-Fi, espaces de travail, 6 emplacements vélos et 4 places réservées aux personnes à mobilité réduite.

Les navettes sont également accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes, avec un accompagnement assuré par l’équipage lors de l’embarquement.

Le développement de Navigône s’est accompagné de l’aménagement de quatre haltes fluviales : Vaise-Industrie, Saint-Vincent, Terrasses Presqu’île et Confluence. L’investissement total atteint 7 millions d’euros.

La nouvelle halte Saint-Vincent remplace notamment l’arrêt provisoire des Subsistances grâce à un aménagement technique spécifique permettant au ponton de suivre les variations du niveau de la Saône.

Avec ces deux nouvelles navettes, SYTRAL Mobilités entend faire de la Saône un axe de transport à part entière dans l’agglomération lyonnaise, tout en poursuivant la décarbonation du réseau TCL.